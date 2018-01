Călin Bibarț (PNL): „Cu toate că guvernul PSD ne fură banii, taxele și impozitele pe 2018 nu se majorează!”

„Municipalitatea menține nivelul taxelor și impozitelor la cel din 2015. În decembrie s-a votat un proiect prin care se măreau taxele, ceea ce ar fi adus un plus de 800 mii euro la bugetul local. Datorită faptului că din această lună BERD ne returnează peste 1,6 milioane euro din garanțiile lucrărilor efectuate în anii precedenți, am considerat că putem să menținem taxele la nivelul anului 2015. Cu toate că Guvernul PSD a tăiat Aradului 16 milioane euro, mergem înainte, continuăm toate proiectele demarate și cele pe care le avem planificate. Mi-aș dori ca inclusiv consilierii PSD să voteze proiectele Aradului, cum ar fi cel privind parcările subterane sau modernizarea magistralei CET prin programul româno-elvețian. Ne dorim ca în 2018 să avem cât mai multe investiții realizate în Arad. Pentru ridicarea confortului arădenilor demarăm în vara acestui an cel mai mare proiect al municipiului, Regenerare Urbană și sperăm ca în următorii 2-3 ani să realizăm inclusiv parcările supraetajate”, a declarat Bibarț.