Campania 100 de străzi pentru Arad avansează

Potrivit datelor furnizate de administrație, în acest an fost reabilitate străzile Dorel Sibii, Corolian Petreanu, Titan, Magheran, Piaţa Eroilor, Sever Secula, Titulescu, Ioan Rusu Şirianu, Constantin Brâncuşi, Vasile Milea (tronson), Posada. De asemenea, se află în lucru străzile Fraţii Neumann, Alexandru Vlad, Simion Popa, Coloniştilor, Luminii, Grigorescu, Oituz, Gutuilor, Zimbrului, Egalităţii, legătura dintre Alecu Russo şi Carol Davila.

„Este un proiect asumat de echipa PNL Arad, de administraţia locală şi de consilierii noştri municipali. Am fost pe teren şi am verificat stadiul lucrărilor. Am constatat că reabilitările avansează în ritm bun, avem un lot de străzi finalizate, se lucrează la altele, printre care strada Oituz din cartierul Pârneava. Sunt lucrări care rezolvă o parte din problemele de trafic din toate cartierele Aradului. În curând, vor începe şi lucrările în proiectul de regenerare urbană, ceea ce înseamnă un număr mare de şantiere deschise care vor produce pe termen scurt şi un anumit disconfort arădenilor. Ne cerem scuze pentru aceste inerente probleme şi îi încurajăm pe arădeni să contacteze autorităţile dacă pe aceste şantiere observă disfuncţionalităţi”, a spus Sergiu Bîlcea, preşedintele Organizaţiei Municipale PNL Arad.