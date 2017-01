Campanie de suflet: „Dăruiește și tu!”

La această acțiune au participat elevi din clasele I B (prof. înv. primar Căpățînă Adela), II A (prof. înv. primar Balint Laura), II C (prof. înv. primar Bibarț Cristiana), III A (prof. înv. primar Borzak Clara), III C (prof. înv. primar Szabo Henter Carla), IV B (prof. înv. primar Mirela Micula), IV C (prof. înv. primar Schillinger Monica), V A (prof. Diana Luca), V B (prof. Bălan Lavinia), VI A (prof. Morfi Adina), VI B (prof. Junc Clara), VII A (prof. Cilibia Claudia), VII B (prof. Cățean Gheorghina), VIII A (prof. Dincea Manuela). Coordonatorul acestei acțiuni a fost prof. Zgârdea Maria.

„A dărui e magic și ușor, dăruiește bucurii și vei primi bucurie prin zâmbetul și chipul celor nevoiași!”, spune directoarea Monica Ienciu, dar și cei care au participat la campania „Dăruiește și tu!”.

L.B.