Căprar: Situația deșeurilor este foarte gravă!

Situația colectării deșeurilor menajare din două zone ale județului – denumite de ADI Deșeuri zona II și zona V –, a fost tema unei conferințe de presă susținută de președintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar. Acesta a tras un semnal de alarmă privind riscurile la care sunt expuși arădenii prin necolectarea deșeurilor menajare, dar nu numai.

Licență restrasă de ANRSC

„În ultima perioada s-au întâmplat, din păcate, multe evenimente negative pentru locuitorii județului Arad din zonele II și V. Am făcut mai multe apeluri către Consiliul Județean, am încercat să îi sensibilizăm vis-a-vis de acest subiect. Dar, în afară de luptele interne între ei, nu am văzut o implicare în ceea ce privește situația arădenilor. Am ajuns acum în situația în care compania care administra salubritatea în zona II și zona V să aibă licența retrasă de ANRSC, decizie luată pe 24 iunie. Astfel, compania este în incapacitatea de mai colecta gunoiul. Cu toate acestea, în obligațiile contractuale se stipulează că respectiva compania trebuie să colecteze gunoiul pe o perioadă de câteva săptămâni, până când CJA va găsi soluția optimă – atribuirea temporară a serviciului de salubrizare către un operator până la reluarea tuturor procedurilor de licitație. Mai mult, în acest moment, contractul cu această companie nu este reziliat, cu toate că în momentul în care operatorul și-a pierdut licența, contractul ar fi trebuit reziliat de drept”, a declarat deputatul Dorel Căprar.

Pericol pentru sănătate

În ceea ce privește riscurile gunoiului menajer necolectat, președintele PSD Arad a punctat: „În condițiile temperaturilor de peste 30 de grade, deșeurile lăsate neridicate sunt un focar de infecție și cred că în acest moment situația e foarte gravă în județul nostru. Am avut câteva discuții și cu Instituția Prefectului, dar conform legii, primarii din zonele afectate trebuie să solicite constituirea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență”.

Interesul cetățenilor

În final, Dorel Căprar a mai lansat încă un apel către conducerea Consiliului Județean: „Pe cetățenii Aradului nu îi interesează contractele sau operatorul desemnat prin licitație. Pe cetățeni îi interesează să le fie colectat gunoiul pentru că își plătesc taxele și impozitele. La un moment dat, vicepreședintele CJA, Sergiu Bîlcea, anunța că va media personal această problemă. Din păcate, doar a indus în eroare opinia publică. Vom continua să facem sesizări și adrese către toate instituțiile abilitate pentru ca situația cetățenilor să fie remediată în cel mai scurt timp”.