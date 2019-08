Caută medalii pe plaja de la Mamaia

Desfășurat într-o nouă formă, CN de beach-volley reunește pe plaja de la Dandana cele mai valoroase 12 cupluri în urma punctajelor acumulate la turneele de la: Cluj-Napoca, Arad și Mamaia (3). Campioni en-titre, arădenii Cătălin Lelea și Lucian Bădiceanu (CS Fan) au fost repartizați în Grupa B, una „a vestului”, în care mai regăsim două cupluri ale ProVolei: Sergiu Gligor/Andrei Crișan și Marius Mascovits/Ovidiu Darlaczi. Între cele 6 echipe din grupa A este prezentă combinata arădeano-reșițeană Tihamer Katona/Eduard Popa.

„Obiectivul CS Fan Arad nu poate fi decât locurile 1-3. Suntem în al șaptelea an de la înființare, timp în care în competiția masculină am jucat de fiecare dată finala, de trei ori reușind să cucerim aurul național”, ne-a declarat Ștefan Gog, președintele CS Fan.

În concurs mai sunt și doi voleibaliști născuți în Arad, care reprezintă alte cluburi, Cătălina Bosuioc (CSM Timișoara) și Sergiu Rodina (CSU Reșița).

Sistemul de desfășurare este „fiecare cu fiecare” în grupe (5 meciuri per echipă), primele două clasate avansând în semifinale.

Prezențe juvenile

Speranțe la medalii arădene pe nisipul de la malul mării mai sunt și în Campionatul Național de cadeți/cadete (17-22 august) și în cel de juniori/junioare (22-25 august), perechi ale ProVolei și Westar fiind printre competitoare.