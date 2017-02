Ce se va întâmpla cu Galleria Mall Arad?

Aşa cum vă informam în luna noiembrie a anului trecut, mall-ul Galleria Arad a fost vândut. Firma care deţine centrul comercial a fost cumpărată cu 2,1 de milioane de euro de către Casa Suprema (o firmă de investiţii imobiliare, creată de omul de afaceri sirian Abdulwahed Nour Ideen) şi românca de origine siriană Toomeh Bdour. Încă din faza negocierilor, aproape de noii proprietari ai Galleria Arad s-a aflat arădeanca Simona Man – fost preşedinte al Partidului Poporului-Dan Diaconescu, fost preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Turism, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii. La scurt timp după tranzacţie, mai exact pe 9 decembrie 2016, Simona Man a fost numită manager al Galleria Mall Arad.

Ea ne-a dezvăluit, de altfel, planurile noilor proprietari pentru centrul comercial de la marginea orașului.

Discuţii peste discuţii

Deși pare mort, Galleria Mall speră să renască. Și să devină ceea ce a fost gândit să fie: mall. „Se merge mai departe pe ideea de mall, nu pe schimbarea destinaţiei.” Acesta e mesajul pe care Simona Man îl transmite arădenilor.

Cum va fi posibilă această minune? Ne oferă detalii managerul Galleria Arad: „Suntem în discuţii – avansate, din punctul meu de vedere – cu un hipermarket. E o discuţie serioasă; chiar dacă nu avem încă niciun document semnat cu ei, am primit răspunsul că îi interesează locaţia. În plus, avem discuţii deschise cu încă două societăţi care ar putea să ne asigure partea de ancoră food – ceea ce înseamnă hipermarket. Pe lângă aceasta, avem un proiect şi pe partea de food-restaurante, zonă de servire a mesei, pe care încercăm să îl facem să funcţioneze. De asemenea, suntem în discuţii şi cu alţi retaileri pentru restul spaţiilor care sunt de închiriat. Şi în ceea ce priveşte zona de cinema, avem o discuţie deschisă cu o altă societate (diferită de Cinema City-n.r.) care ne dorim să vină ca partener cu noi; şi, categoric, un 4D. Am început, de asemenea, o discuţie şi cu grupul Inditex şi aştept un răspuns scris din partea lor, în vederea unei noi colaborări. Magazinul Zara din Galleria e singurul pe care l-au închis, dintre toate magazinele pe care le-au avut vreodată în mall-uri. Ne dorim să revină în locaţie. E foarte greu, dar nu cred că este imposibil. Chiar dacă celelalte trei magazine (Bershka, Stradivarius, Pull&Bear-n.r.) au fost duse în cealaltă locaţie (Atrium Mall-n.r.), încercăm să vedem ce putem face cu Zara…” – subliniază Simona Man, pentru Jurnal arădean/ Aradon.

Managementul anterior, defectuos

Noul manager mai precizează: „Noi ne dorim foarte mult să revigorăm Galleria, să intrăm într-o dinamică normală a lucrurilor. Cu toţii ne-am concentrat forţele în această direcţie pentru a încerca să spargem gheaţa asta care s-a format în jurul mall-ului.”

Simona Man consideră, însă, că „e foarte greu să poţi să faci în două luni de zile ce s-a stricat în cinci ani. Este absolut imposibil. Nu pornim de la zero, pornim de la minus unu, ca să nu zic că pornim de la minus cinci. Dar am convingerea că lucrurile vor funcţiona. Pentru mine, e o provocare. Nu va fi simplu, dar întotdeauna am plecat la drum cu maximă deschidere, cu încredere în propriile mele forţe. Şi eu spun că omul sfinţeşte locul. Marea tragedie a acestei locaţii este că a avut parte de un management defectuos. Asta e concluzia mea după două luni de analiză. Pe fondul acestui management defectuos, celălalt mall s-a ridicat, practic, prin nimic… s-a ridicat doar pe incompetenţa celor de la Galleria. Să vedem… dacă ieşim la rampă şi concurăm, atunci să vedem cine e mai bun!” – conchide Simona Man.

Când?

E clar, planuri optimiste sunt. Există şi un termen până la care Galleria Mall să învie? „Din păcate, nu aş putea să dau un termen şi asta datorită faptului că toţi retailerii cu care am început discuţii au nişte proceduri interne care nu le permit niciunuia să ia decizii pe loc” – răspunde managerul Simona Man.