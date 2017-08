Ce viitor au ruinele de la Moneasa?

Clădirea care a găzduit primele băi termale din Moneasa stă să se prăbușească, iar turiștii deplâng situația, cei mai bătrâni amintindu-și de vremurile în care zidurile impozante arătau luxul şi opulenţa. De 27 de ani, clădirea a fost abandonată, trecând prin portofoliile mai multor oameni de afaceri, deținătorul actual fiind industriașul Valer Blidar, cel care controlează, între altele, fabrica Astra Vagoane Călători Arad. El promite de mai bine de un deceniu că o va restaura, însă pentru amânarea lucrărilor dă vina pe o dispută cu autoritățile locale, care nu se știe când se va încheia.

Vila Nufărul, situată în vecinătatea lacului cu nuferi, a fost construită în 1891, de către contele Enckheim. Se mai numește Vila nr. 1, iar înainte de a fi construită, băile se făceau în cabine din lemn, vechi de secole. Asta pentru că Moneasa a fost renumită încă din secolul al XVI-lea, când au fost descoperite izvoarele de apă mezotermală. În 13 mai 1886, Moneasa a obținut de la Ministerul de Interne Imperial de la Viena statutul de stațiune balneară.

Vila Nufărul a funcţionat neîntrerupt până după revoluția din 1989. Impozantul edificiu a avut o lungime de 80 de metri și avea cabine pentru băi placate cu marmură roșie extrasă din zonă. Existau camere pentru cazare, saloane de înfrumusețare, cabinete medicale, cluburi pentru socializare, cazino și restaurant.

După întreruperea funcționării centrului, clădirea a trecut de la un proprietar la altul, dar niciunul nu a efectuat lucrări de reparații, astfel că imobilul a devenit o ruină.

Moneasa ”își pierde istoria”

Arădeanul Bujor Buda, fondatorul Asociației Pro Urbe, care monitorizează situația patrimoniului arhitectural, compară cazul Vilei Nufărului cu cel al clădirii Băilor Imperiale Austriece Neptun din stațiunea Herculane, de asemenea abandonată și în stare de degradare și care a atras atenția jurnalistului britanic Charlie Ottley, realizatorul documentarului “Wild Carpathia”.

”Din păcate, istoria ne-a arătat că de multe ori oamenii de afaceri nu se țin de promisiuni după ce intră în posesia unor proprietăți istorice. Moneasa sau Herculane sunt doar două exemple de ceea ce pare a fi o afacere imobiliară, nu un interes pentru relansarea turismului. Ar trebui să ne uităm la croați, chiar să mergem la ei în schimb de experiență, să vedem cum au valorificat clădiri datând chiar din secolul X. Moneasa, cândva supranumită <<Perla Apusenilor>>, are această nemeritată soartă de a-și pierde istoria prin abandonarea unor clădiri-monument”, a spus Bujor Buda.

Pericol pentru turiști

Primarul comunei Moneasa, Ioan Herbei, consideră că simbolul stațiunii a devenit chiar un pericol pentru turiști, existând riscul de prăbușire. Proprietarul actual a îngrădit locul, însă gardul a fost dărâmat, astfel că mulți turiști continuă să treacă printre zidurile vechi pentru a admira arhitectura și pentru a face fotografii.

”Din palatul strălucitor au rămas doar câteva încăperi. S-a furat tot ce s-a putut. Până și gresia și faianța veche au fost smulse. Degradările sunt prea mari să mai poată fi vorba de restaurare, locul trebuie reconstruit. Cu actualul proprietar am avut foarte multe discuții în ultimii cinci ani și de fiecare dată a promis ca va începe investițiile. Sperăm să se întâmple cât mai curând, pentru că vorbim de un simbol al stațiunii, care dacă va fi readus la viață poate relansa turismul în zonă. Primăria nu a avut și nu va avea niciodată bani să cumpere proprietatea. Practic depindem de bunăvoința deținătorului actual”, a declarat edilul-șef.

Conflict cu Primăria

Omul de afaceri Valer Blidar spune că a fost nevoit să-și amâne investițiile de la Moneasa din cauza unei dispute cu administrația locală, dar și pe fondul crizei economice. Blidar a achiziționat, în 2006, o societate comercială în patrimoniul căreia se afla Vila Nufărul și alte două obiective din stațiune, plănuind ca în decurs de doi – trei ani să le restaureze. ”Pentru Vila Nufărul am estimat investiții de 4 – 5 milioane de euro, dar am avut două motive pentru care am fost nevoiți să amânăm totul. Primul este un proces cu administrația locală, care după ce am achiziționat proprietatea și-a trecut în patrimoniu un teren din spatele clădirii pe care există izvoarele termale. Fără acest teren, care este trecut pe contractul de vânzare-cumpărare, nu avem acces la izvoare, deci nu putem exploata resursa naturală. Am deschis un proces și am câștigat terenul, dar sentința nu este definitivă”, a spus Blidar.

Referitor la acest aspect, primarul spune că i-a concesionat omului de afaceri cei 700 de metri pătrați care erau disputați, până la soluționarea conflictului în instanță, tocmai pentru a putea demara lucrările. ”Nu mă interesează concesiunea, eu am cumpărat clădirea împreună cu acel teren. Până când disputa nu se încheie în instanță, nu putem investi, pentru că nu pot face lucrări pe un teren preluat abuziv de primărie”, a răspuns Blidar.

Reconstruit după planurile vechi

Imobilul devenit ruină ar urma să fie complet reconstruit după planurile inițiale, pentru a se realiza un spa cu locuri de cazare și magazine. ”În acest moment, arhitecții caută în arhive planuri vechi, pentru că dorim să dăm clădirii forma inițială”, susține Valer Blidar, care consideră că stațiunea are viitor și merită investițiile.

Finalizarea acestui proiect este așteptată cu nerăbdare de către turiști, care se declară dezamăgiți de ce văd acum în singura stațiune a județului nostru.