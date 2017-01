Centura Aradului şi-a triplat preţul

Nici inflaţie mare nu am prea avut în ultimii ani, nici preţurile materialor de construcţii nu a crescut fenomenal. Mai mult, preţurile de pe piaţa imobilială se află încă la o valoare de acum 7-8 ani de zile. Cu toate acestea, un obiectiv de investiţie susţinut la comun de Consiliul Judeţean Arad şi Primăria Arad continuă să crească vertiginos, ca un „Făt-Frumos” modern, într-un an cât alţii în şapte. Despre ce este vorba? Despre bucata de centură ce se doreşte a fi realizată în sud-estul municipiului, despre bucata de centură care va trece peste Mureş, despre bucata de centură care a provocat discuţii fanteziste, referitoare la ecluze pe Mureş, la un râu navigabil. Dacă în 2015 acest proiect costa aproximativ nouă milioane de euro, acum aceleaşi autorităţi care au stabilit preţul atunci spun că investiţia costă vreo… 30 de milioane de euro! De trei ori şi ceva mai mult decât acum doi ani! Cum s-a ajuns la un asemenea preţ? Nu ştim să răspundem. Mai grav este că nici Consiliul Judeţean Arad, promotorul acestui proiect, nu poate să răspundă la întrebare. Dar să le luăm pe rând.

În anul 2015, imediat după ce a preluat atribuţiile de preşedinte al Consiliului Judeţean Arad, vicepreşedintele de atunci Adrian Ţolea a modificat, împreună cu primarul Aradului, Gheorghe Falcă, lista de investiţii pentru care CJA urma să ceară bani europeni în cadrul POR 2014-2020. Într-o conferinţă de presă, Ţolea anunţa atunci noua listă de investiţii care vor fi depuse pentru finanţare europeană: modernizarea drumurilor Arad-Şiria-Pâncota-Târnova-Buteni, Sânpetru German-limită Timiş şi Secusigiu-limită Timiş. Primul proiect pe lista de rezerve era realizarea centurii de sud-est a municipiului, cu pod peste Mureş, un proiect care vizează modernizarea a 11 kilometri de drum judeţean pe relaţia DN 69-Fântânele-Vladimirescu-Arad. La acel moment Ţolea anunţa că valoarea estimată a proiectului este de aproximativ nouă milioane de euro. O sumă mare, dar decentă pentru lucrările ce urmau a fi realizate. Câteva zile mai târziu, primarul Gheorghe Falcă anunţa că centura municipiului va fi modernizată pe bani europeni. Atunci au apărut şi discuţiile despre ecluze, Mureş navigabil şi alte idei asemănătoare. „Trecerea Mureşului dorim să o realizăm pe o ecluză astfel încât să punem în valoare Mureşul, să-i dăm forţa de navigabilitate şi astfel ne putem lega de proiectul cu navigabilitatea Mureşului, realizând pe bani europeni această ecluză”, spunea atunci primarul, care a anunţat noua valoare estimată a proiectului: 14 milioane de euro, dintre care trei milioane urma să coste numai ecluza.

Modificări în 2016

A venit anul 2016, cu alegerile locale şi instalarea lui Iustin Cionca în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean. Dintr-odată, lista cu investiţiile judeţului Arad a fost modificată din nou. Pentru fondurile europene au fost propuse numai două proiecte: modernizarea drumului Arad-Şiria-Pâncota-Târnova-Buteni şi centura municipiului, cu pod peste Mureş şi ecluză. Restul proiectelor au fost eliminate, după ce drumul dintre Sânpetru German şi limita cu judeţul Timiş a fost declarat neeligibil. Despre celălalt tronson de drum, Secusigiu-limită Timiş, nici nu s-a mai adus discuţia. Tot în 2016 valoarea lucrării a rămas la varianta numărul doi, adică 14 milioane de euro.

Explozie în 2017

Şi a venit anul 2017, cu o dezbatere între autorităţile publice locale şi parlamentarii aleşi ai Aradului. Pe lista de investiţii prezentată de către Consiliul Judeţean Arad preţul „centurii lui Falcă” a explodat. De la 14 milioane de euro, suma estimată pentru această lucrare a ajuns la nici mai mult, nici mai puţin decât 30 de milioane de euro. Imediat cum am observat aceste discrepanţe uriaşe de preţ, am început să punem întrebări. Am solicitat Consiliului Judeţean o explicaţie referitoare la triplarea preţului faţă de anul 2015 şi dublarea lui faţă de 2016. Din păcate, cei de la CJA nu au reuşit (dorit?) să ne ofere un răspuns. „Valoarea de 30 de milioane de euro este o estimare, ea include însă și valoarea estimată a podului peste Mureș și a unui pasaj peste Mureș. Valoarea finală a proiectului va fi dată de studiul de fezabilitate, urmând să alegem cea mai convenabilă soluție financiară”, ne-au spus, scurt şi deloc la obiect, cei de la CJA. Nu am primit, de fapt, niciun răspuns, ci am fost puşi în faţa faptului împlinit. Din păcate, opacitatea cu care a ales să lucreze Consiliul Judeţean din iunie 2016 încoace devine tot mai greu de pătruns. Se iau decizii care nici măcar nu sunt anunţate, iar când se solicită explicaţii, nimeni nu dă niciun răspuns.

Mai creşte?

Suntem în anul de graţie 2017. Până acum, „centura lui Falcă” a ajuns de la nouă milioane de euro la 30 de milioane de euro, cost estimat. Sperăm doar ca studiul de fezabilitate ce urmează a fi întocmit să nu scumpească şi mai mult acest proiect care şi aşa „mănâncă” mai bine de jumătate din fondurile europene la care poate spera judeţul Arad pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Nu de alta, dar să nu ne trezim că renunţă chiar şi la drumul Arad-Şiria-Pâncota-Târnova-Buteni numai pentru a avea bani destui să facem centura cu pod, ecluză şi… Mureş navigabil.