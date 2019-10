Chemaţi degeaba la Primăria Arad!

Suntem subiectivi. Suntem părtinitori. Suntem triști și furioși, mai ales furioși după ce am participat la întrunirea informală de la Primărie între primarul Bibarț și reprezentanții asociațiilor de proprietari care dețin imobile ale căror faţade trebuie renovate. Am primit invitaţia astăzi la ora 9.51 pentru întâlnirea de la 12.30 şi în acest răstimp mai mulţi proprietari de apartamente aflate în imobilele vechi din oraş m-au sunat să-mi spună, cu sufletul la gură, că poate vor fi noutăţi, poate vor fi informaţii utile, poate în sfârşit Primăria le va întinde o mână cât de mică de ajutor. Ba mi-au destăinuit că au încredere în primarul Bibarţ, pentru că „uite, nici nu ai scris bine despre subiectul reabilitării, că a şi luat problema în mână”.

Nu am vrut să-i dezamăgim cu scepticismul nostru, aşa că am fost prezenţi la întrunirea informală de la Primărie unde… nu s-a întâmplat nimic.

Domnul primar Bibarţ a făcut o scurtă introducere pe subiect, punctând câte clădiri frumoase avem în Arad şi prezentându-l pe colegul său de partid, Dorin Stanca, care urma să spună mai multe. Iar domnul Stanca ne-a făcut şi el tot o scurtă prezentare a Aradului, cu clădirile sale Secession, despre care bănuiesc că cei prezenţi acolo, un număr de zece proprietari şi administratori de condominii, ştiau mai totul.

De dragul Aradului, Dorin Stanca a decis, pentru că deţine o firmă de consultanţă şi proiectare în domeniu și suferă alături de arădeni când vine vorba de clădirile de pe centru, să vadă şi să ne arate cam cum ar arăta câteva dintre clădirile vechi ale Aradului dacă ar fi reabilitate, fiind convins – ca şi noi toţi, nu-i aşa? – că ar arăta foarte bine. Şi cu această convingere, a venit cu câteva schiţe de faţade de monumente istorice din Arad reabilitate, releveuri care au fost scrise pe nişte CD-uri ce au fost date proprietarilor care doreau să le aibă. Întrebat de presă dacă aceste schiţe i-ar ajuta pe proprietari la întocmirea dosarului de reabilitare, dacă ar putea face de pildă parte din proiectul de arhitectură, acesta a recunoscut că nu, insistând pe faptul că ar putea da totuşi un plus de valoare dosarului.

Dacă am fi rău intenționați

Dacă am fi răi, am spune că întrunirea a fost doar un motiv de reclamă pentru firma domnului Stanca. Dar nu suntem. Suntem triști doar că domnul Stanca nici măcar nu s-a documentat înainte să vadă dacă clădirile alese de domnia sa pentru a face releveuri nu sunt deja în faza de obținere a autorizației de construcție de pildă, deci nu au proiectul de arhitectură deja realizat cu toate schiţele în cauză la dosar. Pentru că dacă s-ar fi documentat, ar fi aflat că unele dintre ele aveau acele documente făcute de alte firme iar CD-urile nu vor veni nici măcar ca plus valoare.

Iată clădirile intrate în atenţia domnului Stanca: cele de pe B-dul Revoluţiei nr.92, strada Vasile Goldiș nr.1-3, B-dul Revoluției nr.99, strada Unirii nr.1, strada Eminescu nr.2, B-dul Revoluției nr.10.

Nimic de ajutat

Pentru că nu am înțeles exact scopul acestei întruniri, pentru că ne-am arătat indignaţi că Primăria nu găseşte alte soluţii decât nişte CD-uri pentru a veni în sprijinul proprietarilor, am fost informaţi de primarul interimar Călin Bibarţ că Municipalitatea lucrează acum la un regulament ce va stabili condiţii clare legate de cum va putea Primăria să reabiliteze imobilele în care deţine cotă parte din proprietate. Nu am mai aflat apoi decât că întrebarea <când este preconizat că va fi finalizat acest regulament?> este deplasată şi că vom vedea când, atunci când va fi gata, pentru că va exista un proiect de hotărâre ce va intra în CLM! Şi iar ne-am întristat când am constatat că la Primărie termenele de finalizare nu sunt importante şi că întrebările noastre sunt considerate doar rău intenţionate.

Câţiva proprietari de imobile şi-au spus, cu tristeţea şi supărarea lor în voce (pentru că subiectul reabilitării imobilelor din Arad e trist), problemele cu care se confruntă în această chestiune. Încercând să-l protejeze pe primarul Bibarţ aflat nu de mult în fruntea Primăriei, i-au amintit totuşi promisiunile Primăriei din trecut legate de sprijinul pe care aceasta urma să-l ofere în baza legii, pe atunci proaspăt intrată în vigoare (sprijin financiar în reabilitarea imobilului), promisiuni care i-au pus la cheltuială pe cei din asociaţie (o mie de euro de asociaţie pentru a întocmi actele necesare în demararea acestui sprijin), totul soldându-se cu… somaţii de reabilitare de la Primărie. Am aflat de pildă că un imobil de pe centru în care Primăria deţine întreg etajul 2 se surpă şi, deşi ceilalți proprietari vor să-l reabiliteze, Primăria e dispusă să plătească pentru reabilitare doar după executarea lucrărilor, pentru că aşa zice legea. Or, faptul că mai mulți italienii-proprietari de imobile în centrul Aradului, contactaţi de o tânără proprietară care iubeşte Aradul, ar vrea să reabiliteze imobilele, dar nu ştiu cui să se adreseze, care sunt paşii, aşa că indicat ar fi să li se ofere mai mult ajutor din partea unui birou al Primăriei, să se vină cât se poate de mult în întâmpinarea lor. Au aflat, de cealaltă parte, de la Primărie că aceasta nu poate interveni la imobilele proprietate privată, că există scepticism cât casa că va reuşi să intervină şi să reabiliteze, cu recuperarea banilor de la proprietari, imobilele în care deţine cotă parte, pentru că legea are scăpări, ba chiar am putut afla că Primăria Oradea nu a intervenit decât la imobilele proprietatea statului (deşi face de câțiva ani şi intervenţii în cadrul unui proiect dedicat exact privaţilor)! Dar şi aici, probabil, e vorba tot de reaua noastră credinţă.

„Am venit degeaba”

Pe la final, unul dintre proprietarii de imobile prezenţi la întrevederea informală a concluzionat: „Am venit astăzi, aici, degeaba!” În drum spre casă, o doamnă trup şi suflet alături de imobilul care va intra zilele următoare în procedura de reabilitare efectivă a faţadei ne-a spus, tristă şi furioasă: „Speram că au găsit o metodă să ne ajute cumva”.

Noi am plecat cu convingerea tristă că Primăria nu se grăbește să reabiliteze chiar şi cu bani de împrumut faţadele imobilelor private pentru că se teme de ce ar spune cei care nu locuiesc în imobile vechi; pentru că, nu-i aşa, probabil nu toţi ne dorim un Arad care să arate cumva.

Un birou pentru un regat

Şi am plecat de la întrunirea informală cu o singură idee desprinsă din discuţiile cu proprietarii: că ar fi binevenită crearea unui birou care să se ocupe doar de problemele reabilitării, la care proprietarii să poate apela oricând, nu pentru a încerca să scape de suprataxare, să găsească tertipuri pentru asta, ci pentru a afla cele mai bune firme, cele mai bune soluţii, cei mai buni ingineri, cele mai drepte metode pentru a face mai ușoară reabilitarea. Desigur, un birou care se ocupă (și) de reabilitare există şi acum la Primăria Arad, dar de aici poți primi, dacă cauți și nu găsești și ești deja trist și supărat pe temă, o listă cu zece firme care fac reabilitări în Arad, din care cinci sunt deja în insolvenţă…