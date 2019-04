Cionca și Bîlcea acuză PSD că face „parada miniștrilor”

Atât Iustin Cionca, prim-vicepreședintele PNL Arad, cât și Sergiu Bîlcea, președintele Organizației Municipale PNL Arad, i-au acuzat pe cei din PSD Arad că aduc miniștrii în paradă la Arad. „Vă reamintesc că în ultimele două luni au venit în județul nostru cinci miniștri. Toți au descins la Arad în vizite strict electorale, pentru fotografii de grup și întâlniri cu membrii lor de partid. În realitate, Aradul nu s-a ales cu absolut nimic după vizita ministrului Dezvoltării, a ministrului Fondurilor Europene, a ministrului pentru Românii de Pretutindeni, a ministrului Transporturilor. Zero proiecte PSD pentru Arad, zero rezultate ale PSD pentru Arad – așa putem rezuma aceste descinderi. Aș vrea să mă refer, în mod special, la ultima vizită ministerială, a ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc. Se știe foarte bine că este unul dintre cei mai ineficienți miniștri ai României, deși la cât sunt și ceilalți de ineficienți, este foarte greu să faci un clasament. Răzvan Cuc s-a remarcat prin faptul că până și PSD l-a dat afară de la minister, sătul de stângăciile sale, iar apoi l-a repus ministru, pentru ca astăzi să aibă cel mai rușinos bilanț: zero kilometri de autostradă în mandatul său, din cei 350 de kilometri promiși de PSD. Răzvan Cuc s-a dus la Aeroport, unde a mințit că se preocupă să aducă la Arad curse Tarom. Dar același PSD a promis curse Tarom de la Arad de la 1 Decembrie anul trecut, apoi de la 1 martie anul acesta. A și obligat Aeroportul să angajeze cheltuieli, să își trimită personalul la instructaj la București. S-a dovedit o minciună sfruntată. Ministrul Cuc s-a dus, apoi, în Zona Industrială a Aradului, unde pe o capotă de mașină, ne-a explicat că va face un sens giratoriu. De ce nu l-a făcut până acum? De asemenea, ministrul Cuc, alături de un alt ministru, Intotero, flancați de toată trupa pesedistă arădeană, s-au dus în campanie electorală la Colegiul Național Moise Nicoară, cu pretextul să îi convingă pe elevi să rămână în România. Doar că elevii care văd astfel de politicieni cum sunt cei de la PSD, când văd astfel de miniștri, își iau lumea în cap și pleacă”, a declarat Iustin Cionca.

Fără rezultate

Sergiu Bîlcea, președintele Organizației PNL Municipiul Arad, a subliniat: „Miniştrii PSD vin, pleacă, rezultatele sunt zero! Cei patru parlamentari au adus în ultimii ani miniştri pe la Arad, să pară că fac treabă dar, dacă analizăm rezultatele, nu vom vedea mai nimic. Arădenii nu pot fi păcăliţi cu astfel de promisiuni, cu vizite de complezenţă. Realitatea este foarte simplă – Aradul este un oraş, un judeţ care contribuie semnificativ la bugetul de stat, dar de la Guvernul PSD se întorc foarte puţine investiţii. Degeaba vine câte un ministru să facă teatru, realitatea rămâne aceeaşi. Cel mai bun exemplu este domnul Fifor, care a fost ministru dar nu a făcut nimic pentru Arad şi pentru arădeni. Deşi a avut fonduri necheltuite, nu a investit în obiectivele din Arad. Ar fi putut, de exemplu, să reabiliteze biserica din Cetate, dar nu a făcut-o”.