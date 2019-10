Ciupe: Aqua Park pe ștrand, șansa de a relansa Aradul

Arad. Ionel Ciupe, consilier local municipal, este de părere că Aradul ar putea fi salvat din letargia în care a intrat doar prin proiecte mari și îndrăznețe. “Din păcate pentru toți, dar mai ales pentru noi, cei care iubim Aradul, orașul nu mai este atractiv nici pentru locuitorii săi și în niciun caz pentru turiști. Iar lipsa farmecului, atractivității, va face pe viitor și mai multe deservicii orașului nostru. Trebuie să relansăm cumva Aradul, să-l punem din nou, cât de cât, pe harta turistică a țării, iar o astfel de provocare nu va putea fi dusă la capăt decât cu proiecte curajoase, cu ambiții mari. Dacă gândim proiecte mici, vom avea rezultate pe măsură, dacă gândim proiecte mari, vom avea cu totul alte efecte. Iar unul dintre proiectele care ar putea salva Aradul este, fără doar și poate, realizarea unui Aqua Park. Am militat și în trecut pentru un astfel de proiect în calitatea mea de consilier local și voi insista pe el și pe mai departe, fiind convins că, doar cu ambiții mari, vom obține rezultate pe măsură”.

Atracţia din vest

Alesul municipal crede că „Primăria trebuie să-și canalizeze eforturile spre realizarea unui Aqua Land pe Ștrandul Neptun, pentru ca această bază de agrement unică în România, cu un potențial atât de mare, să se dezvolte și să trăiască și iarna. O investiție de o asemenea amploare, care desigur costă, dar pentru care se vor putea atrage fonduri europene, are șansa să scoată Aradul din conul de umbră în care a intrat acum. În plus, costurile realizării lui vor fi acoperite în timp de veniturile realizate aici dacă vom veni cu idei îndrăznețe și cu dotări de ultimă oră. Sunt convins să nu doar arădenii vor opta pentru Aqua Parkul din oraș. Un modern centru spa și de agrement, realizat la ștrand, dublat de oferta de acum a ștrandului Neptun, va atrage și locuitori din judeţele învecinate dar chiar şi din Ungaria, Serbia și nu numai. Totul este să realizăm o investiție pe măsura dorințelor tinerilor și astfel vom avea garanția că aceștia vor opta să își cheltuiască banii pentru a se distra și a-și petrece timpul liber aici, la ștrand, nu în vecini. În plus, tinerii sunt cel mai bun vector de publicitate, postările lor pe rețelele de socializare pe acest subiect urmând să asigure, fără doar și poate, notorietatea de care are nevoie un astfel de obiectiv. Așa s-a întâmplat cu ștrandul în anii 90, când a devenit celebru tot datorită tinerilor care au vorbit de el, așa se va putea petrece pe viitor. Oradea a făcut din nimic un Aqua Park cunoscut acum de toți locuitorii din Vest. Vă dați seama cât de ușor ar trebui să ne fie nouă să facem o astfel de investiție când avem tot ce ne trebuie, teren, spațiu ideal pentru petrecerea timpului liber, adică ștrandul așa cum este el azi, nu pornim de la zero ”.

Investiţii cu cap

La final, Ionel Ciupe a precizat: „Sunt convins că primarul și consilierii locali înțeleg că o astfel de investiție se impune. Nu putem rămâne la nivel de peticiri și înfrumusețări ale ștrandului actual, ci trebuie să facem un pas mare înainte. CLM a decis să investească bani în foraje de apă termală, dar această hotărâre, luată de curând, trebuie să reprezinte doar primul pas spre viitorul Aqua Pack al Aradului. Banii programaţi acum a fi investiţi în ştrand, cele 7,5 milioane de euro, trebuie investiți cu cap, astfel încât să asigure bazele celui mai impunător şi atractiv parc acvatic din vest. Reabilitarea și modernizarea instalațiilor și echipamentelor de filtrare, tratare, încălzire și recirculare a apei din bazinele de înot, investiţie de 5,8 milioane de euro, se impun. Dar, în ceea ce priveşte modernizarea zonelor de acces în zona de agrement de pe mal, pe 1,7 milioane de euro, această etapă trebuie gândită direct pentru viitor. În plus, sunt de părere că paşii trebuie făcuţi rapid iar termenul pentru investiţiile de acum ale Primăriei la ştrand, sezonul estival 2021, să fie în fapt termenul pentru inaugurarea Aqua Parkului de aici. Avem zeci de mii de mp unde putem dezvolta cel mai cuceritor Aqua Park din vest și nu văd de ce nu am face acest lucru pentru Arad, pentru arădeni, pentru a le oferi ceva de făcut în oraș în timpul lor liber, pentru economia orașului și pentru turişti”.