Coffee Tasting in Oradea

Dupa succesul primului eveniment organizat de Barshaker.ro, in 08. Noiembrie 2017, incepand cu ora 11:00, pasionatii cafelei alternative si espresso sunt invitati in Barshaker Showroom Oradea, pentru a degusta specialitati de cafea import si cafea prajita in Romania. Vizitatorii vor putea degusta diferite arome de la producatorii Johan & Nyström (Suedia), Claro (Bucuresti) si Distecco (Constanta).

Pe langa degustarea diferitelor arome de espresso si brew, vizitatorii isi vor putea dezvolta competentele cu diferite echipamente pentru prepararea alternativa a cafelei, precum prepararea cafelei pe filtru V60 Hario, respectiv diferite echipamente Cafflano, Aeropress, etc.

Cei interesati sunt asteptati intr-un ambient placut, iar pe langa degustarea diferitelor arome de cafea, isi pot pune ideile in practica cu cele mai noi ustensile si accesorii barista / brew bar.

Intrarea este libera.

Locul si data evenimentului: Barshaker Showroom Oradea, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 4 (langa Butoiul de Aur), 08. Noiembrie 2017, 11:00 – 18:00

http://barshaker.ro/Showroom

Facebook RSVP – EVENT LINK