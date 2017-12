Colinde şi caritate pe scena teatrului

Evenimentul a avut ca menire strângerea de fonduri pentru ajutorarea copiilor cu probleme medicale ce provin din familii nevoiaşe din judeţul Arad. În acest sens, câteva cutii de donaţii au fost amplasate chiar în holul teatrului, unde organizatorii au întâmpinat spectatorii cu un mic dar din partea lor, un gest simplu care dovedeşte că “bine faci, bine găseşti”.

“Faptul că sunteţi alături de noi în această seară ne arată că facem ceea ce trebuie şi ne motivează să continuăm. Vă mulţumesc pentru aceşti 3 ani în care împreună am reuşit să ajutăm peste 50 de copii, unora am reuşit să le schimbăm viaţa, altora să le alinăm suferinţa şi să le aducem o speranţă pentru viitor. Meritul nu e al nostru, ci al vostru! Datorită vouă, aceşti copii zâmbesc mai mult. Acum, la final de an, mai mult ca în orice perioadă a anului trebuie să privim în sufletul nostru, să fim recunoscători pentru tot ce avem şi să conştientizăm că a fi sănătoşi şi fericiţi nu e un merit, e o binecuvântare. Această seară este despre voi, despre cei care nu au uitat să fie oameni. Noi, cei din Asociaţia Dalia, credem cu tărie că faptele bune multiplicate de sute de oameni vor schimba lumea.”, a spus Mădălina Cimpoieş, preşedintele Asociaţiei Dalia.

Spectacolul a început la ora 19.00 cu o selecţie de colinde oferite de Grupul coral “Eutherpe” de la Colegiul de Arte “Sabin Drăgoi” condus de Cristina Cameniţă. Au urmat Cvintetul de Alamă al Filarmonicii de Stat Arad şi Grupul vocal “Trifon Lugojan” din Arad. În încheiere, Claudia Iuga, George Dancu & Q-Band au colindat de s-a pornit chiar şi ninsoarea pe scena amenajată în spiritul sărbătorilor de iarnă.

Asociaţia Dalia a luat naştere în urma cu 3 ani, la iniţiativa Mădălinei Cimpoieş, care, alături de ceilalţi membri fondatori, Paul Cimpoieş, Corina Filip, Carmen Oprea şi Anamaria Bărboi, a reuşit să ajute peste 40 de copii cu sume ce depăşesc 50 000 de euro. De asemenea, asociaţia a renovat parțial Clinica de Pediatrie 2 din cadrul Spitalului Judeţean Arad, a donat mai multe aparate medicale pentru secţiile de pediatrie din Arad și a organizat numeroase campanii umanitare de strângere de fonduri pentru familiile sărace. Acum, Asociaţia Dalia are în curs de finalizare un proiect care constă în dotarea a 4 case de copii in județul Arad cu aparatură electrocasnică în valoare de peste 8.000 de euro.

Dacă doriţi şi dvs. să veniţi în sprijinul copiilor aflaţi în suferinţă, o puteţi face prin donaţii în conturile Asociaţiei Dalia:

RO52 BTRL RONCRT0291536101

RO02 BTRL EURCRT0291536101

Asociaţia Dalia oferă garanţia că banii dvs. vor fi direcţionaţi nemijlocit spre fiecare caz în parte, activitatea celor implicaţi în asociaţie nefiind retribuită. Pe lângă donaţii, persoanele juridice pot redirecţiona 20% din impozitul pe profit datorat statului, iar persoanele fizice 2% din impozitul pe venit, prin completarea formularului 230.