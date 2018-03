Comandă Online și Ridică din Magazin – Piese și Accesorii Auto de la Bestautovest.ro – Showroom Arad

Bestautovest.ro vine în întampinarea nevoilor clienților din Arad, oferind serviciul “Ridicare Gratuită din Magazin” de la Showroom-ul situat pe Strada Egalitătii Nr.2 in Cartier Grădiște deschis de Luni până Vineri între orele 8:00-20:00 și Sâmbătă de la 8:00-12:00, tuturor celor care comandă piese și accesorii auto online din magazinul online www.bestautovest.ro .

Cum funcționeză acest serviciu ? Foarte simplu, poți adăuga în coșul de cumpărături pe site toate produsele de care ai nevoie , selectezi ridicare din magazin la modalitatea de livrare, finalizezi comanda si vei primi un mail de confirmare sau sms cand produsele sunt disponibile pentru ridicare.

Cand vei ajunge la magazin va trebui sa spui numarul comenzii sau numele tau și iți vei putea ridica comanda .

Cat de repede ajunge comanda ta la magazin? Toate comenzile finalizate pană in ora 15 ajung in magazin intre orele 17-18 așa încat poți ridica produsele seara sau a doua zi.

Ce se intamplă dacă ai în comandă, produse “la comandă” ? Dacă piesa comandată nu se află in depozitul de piese si accesorii auto din Arad și mai durează câteva zile pentru a opera comanda, vei primi la fel o inștiințare pe mail sau sms când comanda este disponibilă pentru ridicare.

Deasemenea BestAutoVest oferă consultanță specializată gratuită, poți plăti cum vrei cash sau cu cardul și poți verifica și testa ce ai comandat.

Best Auto Vest iți oferă și câteva sfaturi practice înainte de a face cumpărături:

Trebuie să știi ce vrei să cumperi.

Asemeni cumpărăturilor dintr-un supermarket e foarte ușor sa te abați de la cumpărăturile inițiale. O listă te va ține atent la nevoile tale reale.

Investighează apoi cumpără!

O simpla căutare a unui piese va aduce o grămada de rezultate. Pentru a te asigura că obții cea mai buna calitate si cel mai bun raport calitate pret investighează înainte de achiziție. Accesează forumurile de specialitate pentru mașina pe care o detii. Nu irosi această sursă de informare deoarece pe aceste forumuri poți găsi raspunsuri la diferite intrebări pe care le-ai avea și comentarii sincere de la alți împătimiți de mașini .

Află codul OEM al piesei dorite.

Fiecare piesă auto are un cod specific și este utilizat de orice retailer pentru a determina compatibilitatea piesei cu mașina dumneavoastră. Tot ce trebuie să faci este să tastezi codul OEM in motorul tău de căutare online și vei obține nenumarate posibilități de achiziționare. Dacă nu ai posibilitatea să afli acest cod sau pur și simplu nu te descurci contactează magazinul online și oferă seria de șasiu a mașinii (VIN)

Înainte de a finaliza o comandă , verifică Termenii si conditiile magazinului online ales. E indicat să cunoști astfel de detalii pentru a evita viitoare bătăi de cap.

Per exemplu: presupunem că ai achiziționat o husă auto și la livrarea acesteia constați că nu e tocmai potrivită cu așteptările tale. Pe cine suni? Magazinul de piese auto din Arad ales are un serviciu clienti bun? Magazinul ales are o politica de retur transparență și corectă fața de client? Există un consultant care te poate ajuta la nevoie?

Acestea sunt doar cateva întrebări de luat în considerare pentru a vă asigura că veți avea o experiență placută în online.Este important să știți exact cu cine colaborați !

Nu in ultimul rand alegeți întotdeauna : onestitatea , transparența și reputatia in locul unui preț mai mic dar cu surse indoielnice.

Testează-ne ! Comandă online, contactează telefonic ( ☎ 0377100941 – Luni-Sâmbată 8:00-20:00 ) echipa noastră de consultanți sau/și scrie-ne mail ( contact@bestautovest.ro ) ori direct pe chat-ul online.

Florin Mureșan si Cosmin Șerb vă așteaptă în Showroom Arad pentru a vă recomanda cele mai potrivite produse pentru mașina d-stră.