Este vorba despre un concert susţinut alături de E Street Band pe 19 septembrie 1978, în cadrul turneului Darkness on the Edge of Town. Spectacolul a fost difuzat de mai multe staţii de radio americane, motiv pentru care a fost, în câteva săptămâni, repede imprimat pe vinil şi vândut în magazine muzicale. La 41 de ani de la acel concert, Bruce Springsteen a decis însă să lanseze oficial înregistrarea, remasterizată. Sursa: Mediafax