Concurs de crossfit în Piaţa Avram Iancu din Arad

Eveniment inedit, sâmbătă, 15 iunie, în Piaţa Avram Iancu din Arad. Între orele 11 şi 18, aici se va desfăşura concursul naţional de crossfit „Transylvania Throwdown”. „Crossfit este cel mai nou tip de mişcare care se bazează pe elemente din mai multe sporturi, precum haltere, gimnastică şi atletism, practicate la intensitate ridicată. La concursul naţional vor participa aproximativ 60 de sportivi din toată ţara: Arad, Timişoara, Oradea, Sibiu, Cluj, Târgu Mureş, Bucureşti şi Satu Mare. Dar ne aşteptăm ca la eveniment să nu participe doar concurenţii, ci să avem şi spectatori” – spune Alexandru Trînc, fondator CrossFit Arad.

Concursul este organizat de CrossFit Arad (singura sală de profil din oraş), în colaborare cu alte trei săli din ţară: The Box Cluj, CrossFit Târgu Mureş şi Mickey’s Barbell Club Târgu Secuiesc. „Noi patru ne-am asociat în ideea de a induce lumii forma aceasta de mişcare, de a face sport regulat şi, foarte important, corect. Crossfit-ul se face sub îndrumarea instructorilor specializaţi, nimeni nu face nimic de capul lui. Unul din avantajele acestui sport este că există variantă scalată a antrenamentelor pentru orice tip de individ, fie că e copil sub 14 ani sau un adult mai în vârstă, chiar şi pentru persoanele cu dizabilităţi” – detaliază Alexandru Trînc.

Arădenii sunt îndemnaţi să meargă sâmbătă în Piaţa Avram Iancu să vadă concursul de crossfit şi, dacă le place, să treacă pe la sală, să încerce acest tip de mişcare. Aici vor avea şansa să-i cunoască pe Alex Trînc şi pe Radian Carp – cei doi antrenori de la CrossFit Arad.