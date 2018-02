Condamnare definitivă pentru şpăgarii de la frontiera Vărşand

Curtea de Apel Timişoara a tranşat definitiv dosarul poliţiştilor şpăgari de la Vărşand, prinşi de anchetatori în timp ce solicitau şi primeau diferite sume de bani cu titlu de mită. Anunţul a fost făcut de către Direcţia Naţională Anticorupţie, care a investigat dosarul de corupţie. Judecătorii din Timişoara au modificat sentinţa Tribunalului Arad, frontieriştii şpăgari scăpând toţi de executarea pedepsei cu închisoarea. Instanţa din Arad l-a condamnat pe Florin Avram, şef de tură la Vărşand, la doi ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi trafic de influenţă, ambele în formă continuată, dar timişorenii au decis să îl condamne la doi ani şi şase luni cu suspendare. Pedepsele au fost schimbate şi pentru ceilalţi trei inculpaţi din dosar, respectiv Costel Poenaru, Bogdan-Lazăr Paladie şi Ovidiu Mărginean. Primii doi au fost condamnaţi de Tribunalul Arad la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare pentru luare de mită în formă continuată, dar la Timişoara sentinţa s-a schimbat în doi ani de închisoare cu suspendare. Cel de al treilea a fost condamnat tot la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare de către instanţa arădeană, tot pentru luare de mită, însă magistraţii timişoreni au decis să îl condamne la un an şi zece luni de închisoare cu suspendare. Trebuie precizat că toţi inculpaţii au semnat, anterior procesului, un acord de recunoaștere a vinovăţiei.

Practic, şi-au recunoscut faptele încă de la procesul desfăşurat la Tribunalul Arad. Numai că părţile din proces nu au fost mulţumite de pedepse, aşa că au apelat sentinţa instanţei arădene.

Alt dosar

După cum am precizat deja, procesul celor patru frontierişti şpăgari a mers pe repede-înainte. Totul pentru că aceştia şi-au recunoscut faptele. În schimb, alţi 14 inculpaţi din acest scandal, toţi suspectaţi de luare de mită, vor fi judecaţi într-un alt dosar. „Dispune disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar cu privire la inculpații Selagea Ciprian-Călin, Ancuța Cătălin-Corneliu, Dudaș Marcel, Păcurar Sorin-Romulus, Todoran Marcel-Grigore, Ardelean Teodor, Bodârlău Călin-Liviu, Gudiu Gabriel, Cicortaș Claudiu-Alexandru, Galben Gheorghe-Daniel, Nedelcu Ștefan-Eugen, Pristoleanu Ion-Marinel, Teodor Nicolae-Gabriel şi Chira Emil-Nicu, pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina lor”, se arată în comunicatul DNA. Practic, niciunul dintre cei enumeraţi mai sus nu şi-au recunoscut faptele, aşa că urmează ca dosarul lor să se judece pe fond, cu analiza probelor şi cu audieri de martori.

Prinşi cu şpaga

Toţi poliţiştii de frontieră enumeraţi mai sus, atât cei condamnaţi, cât şi cei care îşi aşteaptă procesul, au făcut subiectul unui dosar de corupţie instrumentat de DNA Timişoara. „În perioada 17 august – 6 decembrie 2016, inculpatul Avram Florin, comisar de poliție în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea – Sectorul Poliției de Frontieră Vărșand, județul Arad, a pretins și primit de la două persoane (oameni de afaceri) sume cuprinse între 150 euro și 41.000 euro și alte bunuri, pentru a permite introducerea în România a unor produse care nu aveau documente justificative. În unele situații, inculpatul a pretins foloasele respective pentru influențarea polițiștilor de frontieră și a vameșilor de la granița cu Serbia și Ungaria, astfel încât aceștia să permită intrarea, în România, a unor T.I.R. – uri cu țigări de contrabandă și cu anvelope uzate. În același context și în același scop, în perioada 29 august – 12 decembrie 2016, ceilalți 17 inculpați au pretins și primit de la aceleași persoane, în legătură îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, mai multe sume de bani, în totale peste 800 euro”, susţin procurorii DNA Timişoara.