Condiţii meteo extreme în Italia. Bilanţul victimelor a ajuns la opt morţi

Meteorologii au emis avertizări meteo pentru aproape tot teritoriul Italiei, motiv pentru care în mai multe zone, şcolile şi obiectivele turistice au fost închise.

Printre obiectivele turistice închise publicului se numără Forumul Roman şi Colosseumul, după ce zeci de copaci au căzut în capitala Roma.

Autorităţile din Veneţia au anunţat că aproximativ 75% din oraş este afectat de inundaţii, nivelul apei depăşind un metru şi jumătate, al patrulea cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

Piaţa San Marco a fost închisă, după ce aceasta a fost inundată din cauza furtunii.

În mai multe zone a fost sistat transportul în comun. Majoritatea victimelor au murit din cauza copacilor căzuţi.

GD TRAVEL WEATHER – VENICE GETS CODE RED AS HEAVY RAIN AND FLOODING HITS THE CITY – St. Mark’s Square is just one of the many tourist areas of Venice that literally is under water as heavy rain hits Italy. Around 75 per cent of Venice is currently under water pic.twitter.com/ew79A3lV0B

— GD travel (@GDTraveltips) October 29, 2018