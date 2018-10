Conflictul de la Gimnazială “Caius Iacob”. Învăţătoarea răspunde acuzelor aduse de părinţi

Conflict deschis între părinții unei clase de elevi din Arad și învățătoarea care ar trebui să îi îndrume pe cei mici. Divergențele au apărut încă de la începutul anului școlar, atunci când părinții au reclamat faptul că învățătoarea nu ar fi calificată pentru sistemul step by step. În săptămânile care au urmat, disensiunele au început să se facă tot mai simțite, ajungându-se acum ca 19 dintre părinții copiilor din clasa cu pricina să depună plângeri la Inspectoratul Școlar și să ceară în mod expres o anchetă. Inspectoratul s-a sesizat și va deschide începând de luni, 1 octombrie, o anchetă la Școala Gimnazială „Caius Iacob” Arad, căci despre ea este vorba.

Poziția părinților

Părinții o acuză pe învățătoare că nu respectă sistemul de predare step by step și că are o atitudine intimidantă față de școlari. „Noi am încercat să le oferim copiilor cele mai bune condiții, dar nu putem accepta ce se întâmplă. Trebuie să precizăm că în sistemul step by step orele și pauzele sunt diferite față de sistemul tradițional. Copiii lucrează pe cercuri și nu au formatul orelor și pauzelor din sistemul clasic. Doamna învățătoare a dorit, însă, să impună sistemul clasic peste cel step by step. Nu are pregătire pentru sistemul step by step, venind din învățământul tradițional. Atitudinea doamnei a făcut ca unii copii să ajungă să facă pe ei, alții să plângă că nu mai vor să intre în clasă și să existe o atmosferă tensionată. Am sesizat, în mod repetat, direcțiunea școlii cu privire la modul în care această învățătoare își desfășoară activitatea și nu vom ceda. Ne interesează procedeul educațional și vrem o învățătoare care să fie pregătită pentru sistemul step by step, în caz contrar noi nu vom mai lăsa copiii să intre la orele ei”, a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon, Marian Ghiță, președintele Comitetului de părinți.

Potrivit plângerilor făcute de părinți, învățătoarea de la clasa întâi i-ar fi obligat pe copiii stângaci să scrie cu mâna dreaptă, nu i-ar fi lăsat să bea apă de la dozatorul aflat în clasă, i-a învățat cântece religioase fără a avea acordul părinților și a folosit metode de pedeapsă/ recompensă nerecomandate în sistemul step by step.

Învățătoarea răspunde acuzelor

Contactată telefonic de Jurnal arădean/ Aradon, învățătoarea Olga Marian a declarat: „Vreau să răspund punctual acuzelor ce mi se aduc. În primul rând, nu am lăsat copiii câte 4-5 să meargă la toaletă, doar pe rând, la fel și când s-a pus problema să meargă să bea apă. Ei au pauze în timp ce alți copii au cursuri și mi s-a atras atenția de colegele profesoare că dacă îi las să meargă câte 4-5 la toaletă sau la apă, fac gălăgie foarte mare și deranjează. Cât despre faptul că nu am aplicat sistemul step by step, nu aveam cum să o fac. Am făcut în sistem tradițional pentru 2 săptămâni pentru că am fost singură. Inspectoratul Școlar nu a trimis pe nimeni, ceea ce nu e vina mea. De ce nu s-a oferit niciun părinte voluntar să vină alături de mine să putem face în sistem step by step? Mi s-a reproșat că i-am învățat cântece religioase, eu nu am făcut decât să îi învăț o strofă dintr-un cântecel pe care să îl spunem la masă, în semn de mulțumire. Se știe oare că am fost scoasă din clasă de către un părinte care a venit abuziv în școală? Eu am vrut să fac școală cu ei. Dacă Inspectoratul îmi dă un post de titular în altă parte nu am nimic împotrivă să plec. Ei și-au dat cu părerea, dar sunt total neavizați. Am urmat sistemul tradițional de învățământ pentru că nu aveam altă soluție”. Învățătoarea a mai spus că a urmat modulul de învățământ step by step și că nu a fost mutată disciplinar de la ultima școală, așa cum a fost acuzată.

Pentru că situația divergentă dintre cele două părți implicate a escaladat, Inspectoratul Școlar a decis să înceapă o anchetă și să stabilească dacă se impun sau nu anumite măsuri.

ISJ deschide o anchetă

„În această săptămână (săptămâna trecută-n.r.), am avut discuţii atât cu conducerea şcolii, cât şi cu părinţii nemulţumiţi de doamna învăţătoare, care e titular pe post. Din punct de vedere legal, are tot dreptul să ocupe acea funcţie în şcoală”, a declarat pentru Mediafax inspectorul şcolar general delegat Anca Stoenescu. Potrivit acesteia, învăţătoarea de care părinţii sunt nemulţumiţi are aproximativ 50 de ani şi predă de mai mulţi ani. În ultimii doi ani, învăţătoarea şi-a întrerupt activitatea, fiind plecată în străinătate.

„Începând de luni, o echipă de control a Inspectoratului Şcolar va merge în unitatea de învăţământ pentru a monitoriza activitatea învăţătoarei. De la şcoala la care a predat înainte de a pleca în străinătate are doar referinţe bune. După ce se va finaliza controlul, voi prezenta un raport cu privire la situaţia de acolo”, a conchis Anca Stoenescu.