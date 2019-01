Consiliul Judeţean, contraatac pe deşeuri

ARAD. Problema gunoiului din Arad „naşte monştri”. Şi prin aceşti monştri ne referim la nenumărate scandaluri, acuze politice, minciuni sau manipulări. Pe lângă faptul că oamenii stau cu săptămânile cu gunoaiele în faţa caselor, aceiaşi oameni asistă neputincioşi şi la acuzele aruncate dintr-o parte şi din alta a partidelor politice. Deunăzi, deputatul Adrian Todor anunţa că, în legătură cu masterplanul de deşeuri, reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad ar fi trimis informaţii false către Ministerul Fondurilor Europene. Pe contraatac, CJA a trimis un comunicat de presă în care spune că afirmaţiile lui Todor sunt nereale, iar deputatul este în eroare. „Deputatul Adrian Todor se înscrie în strategia PSD de sabotare a proiectelor Aradului. Dacă nu le pot sabota fizic, pentru că sunt corecte şi bine întocmite de colegii noştri, le sabotează mediatic, împrăştiind minciuni despre aceste proiecte. Eu nu cred că un deputat nu înţelege că nu Consiliul Judeţean strânge gunoiul de pe străzi, ci firmele care au câştigat licitaţia. Poate PSD are firme de casă pe care le controlează, le dictează ce să facă şi ce să nu facă, de unde să adune gunoiul şi de unde nu, dar noi nu avem. Consiliul Judeţean s-a ocupat de proiect din punct de vedere tehnic, iar colectarea şi depozitarea intră în sarcina celor care au câştigat licitaţia. Dacă ei nu îşi fac treaba, există instituţii care îi sancţionează. Noi am scris proiectul, am înfiinţat o agenție care îl gestionează. Mai departe nu avem niciun amestec în strângerea deşeurilor, indiferent cât se străduieşte PSD să demonstreze contrariul”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele CJA.

Şi procedurile

Pentru a arăta că şi-au făcut treaba, cei de la Consiliul Judeţean au trimis şi procedurile realizate de instituţie în legătură cu masterplanul de deşeuri.

“Pentru corecta informare a deputatului Adrian Todor şi a opiniei publice, reiterăm următoarele: caracterul funcţional al sistemului de management al deşeurilor nu este stabilit prin Raportul Final, ci va fi decis în urma unor verificări ulterioare realizate de autoritatea de management; staţia de sortare Arad nu a fost construită din fonduri europene în cadrul Masterplanului de Deşeuri. Ca atare, Staţia de Sortare Arad nu se regăseşte în Raportul Final al proiectului; Raportul Final, cu o structură standard impusă de Autoritatea de Management, descrie investiţiile realizate în cadrul proiectului finanţat din fonduri europene, şi nu avizele operatorilor. Conform contractului de finanţare, exista obligaţia depunerii Raportului Final până la data de 31.12.2018, când contractul de finanţare a ajuns la termen. Un Raport cu structură identică a mai fost depus în anul 2016, ca urmare a expirării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor în data de 31.12.2015. Raportul Final depus la data de 20.12.2018 completează informaţiile din Raportul precedent; ca anexe la acest Raport Final, referitor strict la activitatea de colectare şi de operare staţii, au fost depuse următoarele documente: 1.Contract de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare – Zona I – Lot 1 şi Autorizaţia de mediu a operatorului Retim Ecologic Service S.A.; 2.Contract de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare – Zona II şi Solicitare emitere Autorizaţie de mediu pentru zona 2; 3.Contract de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare Zona III şi Solicitare emitere Autorizaţie de mediu pentru Zona 3; 4.Contract de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare-Zona IV şi Solicitare emitere Autorizaţie de mediu pentru Zona 4; 5.Contract de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare Zona V şi Solicitare emitere Autorizaţie de mediu pentru zona 5; 6.Contract delegare prin concesiune a staţiei de compostare Arad şi Autorizaţia de mediu a operatorului FCC Environment Romania S.R.L.; 7.Contract delegare prin concesiune a staţiilor de transfer din Bârzava, Chişineu-Criş şi Sebiş şi Solicitări emitere Autorizaţii de mediu pentru staţii de transfer de transfer din Bârzava, Chişineu-Criş şi Sebiş; 8.Contract delegare prin concesiune a staţiei Ineu-Mocrea şi Solicitare emitere Autorizaţie de mediu pentru staţia Ineu-Mocrea.

Între momentul depunerii Raportului Final şi prezent, au mai fost emise o serie de documente: Decizii pentru emiterea Autorizaţiei de Mediu pentru staţiile de transfer din Bârzava şi Chişineu-Criş (27.12.2018), Decizie în vederea emiterii Autorizaţiei de Mediu pentru staţia de transfer din Sebiş (28.12.2018), Decizie în vederea emiterii Autorizaţiei de Mediu pentru staţia Ineu-Mocrea (28.12.2018) şi Decizie pentru emiterea Autorizaţiei de Mediu pentru Zona 3 şi 4 (27.12.2018). Aceste documente au fost transmise Autorităţii de Management”, se mai arată în comunicatul transmis de CJA.

La mijloc

Între aceste atacuri politice, între dezminţiri şi între problemele de birocraţie, rămân oamenii, arădenii care plătesc un serviciu, dar care nu primesc nimic în schimb, oameni care stau cu gunoaiele în faţa porţii sau în case. Sătui de dezbateri fără finalitate, aceştia aşteaptă pe cineva să le ia gunoiul. Dar, din păcate, acel cineva nu prea vine. Iar aici putem enumera toate firmele care au câştigat contracte de salubritate în judeţul Arad.