Conversaţii cu trecutul tehnic al Aradului

In conversaţiile noastre cu trecutul, nu putem să trecem cu vederea faptul că Aradul ţinea pasul cu marile metropole europene privind ultimele cuceriri ale tehnicii la inceputul sec.XX lăsând în urmă un patrimoniu arhitectural impresionant. După o serie de inovaţii tehnice, culturale, în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, Aradul devine unul dintre oraşele europene dinamice, deschis la schimbare şi receptiv faţă de ideile noi. Această schimbarea de atitudine a avut consecinţe pozitive asupra relaţiilor interumane şi a atmosferei din oraş.

-Stiaţi că Aradul deține un record inedit: în 1908, aici ia ființă prima fabrică de automobile din Ungaria dar și din România. Înființarea companiei din Arad se face în urma constatarii nevoii pentru autobuze a autorităților arădene. Compania Westinghouse din Le Havre se oferă să construiască o fabrică pe terenul pus la dispoziție de primăria Arad. Un an mai târziu, în 1909 se finalizează construcția clădirilor și instalarea utilajelor iar nou înființata firmă Marta își începe producția.

Începând cu 1910, pe lângă autobuze cu sau fără etaj, încep să se fabrice autoturisme cu diferite tipuri de caroserii, toate sub licență Westinghouse. În 1912 firma franceză dă faliment iar Marta este preluată de compania austriacă Austro-Daimler care reorganizează producția și introduce modele noi de automobile sub licență proprie. „Piesa de bază” devine un autoturism a carui fiabilitate a ajuns recunoscuta in Europa, folosit mai ales ca și taxi în zona central-europeană. Se spune ca in 1936, la Arad, mai funcționa încă un taxi Marta avand peste un milion de kilometrii rulați. Până în 1914, la izbucnirea Primului Război Mondial, Marta a produs peste 700 de autoturisme și autobuze sub cele două licențe Westinghouse și Daimler. -Stiaţi că în 1937 existau 110 unități industriale in Arad?

-Stiaţi că Aradul a fost unul din primele orașe din România cu centrală telefonică automată din anul 1937?

-Stiaţi că la sfârșitul sec. al XIX-lea, Aradul făcea primul pas spre o performanţă tehnică de invidiat la acea vreme, la iniţiativa unor oameni de afaceri aradeni s-a decis construirea unei linii de cale ferată electrificată Arad-Podgoria, scopul acesteia fiind să ajute ţăranii din Podgoria Aradului să-şi ducă mai uşor marfa la oraş? Linia este considerată prima de acest fel din estul Europei şi a opta din lume! Importanţa liniei se poate vedea în cifre, ajungând sa transporte peste 35.000 tone de marfă şi peste 2,8 milioane de călători în 1945. În 1942 de exemplu, trenul electric Arad-Podgoria Aradului transporta zilnic în medie 6.424 de călători. Săgeata Verde, nostalgia fiecărui arădean , a rezistat trei sferturi de veac, calatoria pe între băncuţele de lemn însemnand depanarea de poveşti şi istorii ale călătorilor.

De ce acest demers al meu de popularizare trecutului remarcabil al Aradului?

Cred că in primul rând trebuie ca noi, locuitorii orasului să ne schimbăm perspectiva asupra orasului : să renunţăm la spiritul critic distructiv, pesimismul care ne marchează . Nu inseamnă că intr-un mod fariseic să inchidem ochii la probleme, dar să indrăznim să privim altfel Aradul, să-l cunoastem.

E nevoie de o schimbare de atitudine fata de Arad,o schimbare a atmosferei în oraş prin participarea responsabilă a arădenilor la viaţa urbei