Copil a ajuns pe locul 90 ATP!

Cea mai mare performanţă a Aradului în această săptămână în materie de sport a venit pe partea tenisului. Marius Copil a intrat în prima sută mondială, chiar pe locul 90, acelaşi pe care era în momentul meciului cu Andy Murray, de săptămâna trecută. Nimeni nu a reuşit să-l mai depăşească, iar tenismenul arădean a ajuns la cea mai mare performanţă a carierei.

Azi, tatăl său, Jean Copil a oferit o recepţie în cinstea lui Marius.

„Îmi pare rău că Marius nu a putut fi prezent la această întâlnire, dar vă transmit mesajul său. Va fi prezent în momentul în care va ajunge în TOP 50! Foarte curând, adică. Un lucru care ne-ar ajuta enorm şi ne-ar bucura, de asemenea. Acum, se pregăteşte, în străinătate, pentru Rolland Garros, dar vă transmite mulţumiri pentru că aţi fost alături de el. Sunt 20 de ani de aşteptări, vise, care – în sfârşit – au devenit realitate. A fost foarte, foarte greu, un drum extrem de lung, care credeam că va fi mai scurt, dar asta e viaţa, ăsta e sportul, însă satisfacţia e pe măsură atunci când îţi atingi scopul. De-a lungul timpului am avut destule greutăţi, dar am trecut peste ele, aici trebuind să amintesc de oamenii care ne-au ajutat concret, cu bani, atunci când era greu: prinţul Sturza, care e şi acum alături de Marius, Sandu Ion, Valer Blidar, Hanzy Liebhard, Marius din Bacău, un prieten al lui Marius, dar mai sunt şi alţii, familia, să nu uităm de Coandi” – a declarat Jean Copil.

De notat ar mai fi faptul că UVVG i-a oferit o diplomă de excelenţă lui Marius Copil, preluată de tatăl său, marius Copil (foto). La întâlnire au fost prezenţi mai mulţi prieteni ai lui Marius, dar şi oficialităţi locale, precum „vicele” Călin Bibarţ, sau prefectul Cosmin Pribac.