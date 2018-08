Copil: „Mi-am provocat limitele la US Open”

„Mi-am provocat limitele la US Open. În primele game-uri jocul mi-a ieșit, am făcut repede două brake-uri, însă din cauza unei contracturi apărută în urma unui voleu din primul set nu m-am mai putut poziționa corect pentru lovitura de dreapta și serviciu. Durerea s-a accentuat, iar în setul trei am fost nevoit să mă retrag. Sper să mă recuperez curând pentru a fi alături de România la Cupa Davis”, a scris Copil pe Facebook.

„Tunarul din Carpați”, locul 82 ATP, a abandonat în meciul cu croatul Marin Cilici, locul 7 ATP, din primul tur de la US Open, acuzând probleme la gleznă, la scorul de 0-2 la seturi și 1-1 în setul trei.

Duelul România şi Polonia, din turul 3 al Grupei a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis, va avea loc în perioada 15-16 septembrie 2018, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

În urma meciului de la US Open, Marius Copil a câştigat cu un cec de 50.000 de dolari.