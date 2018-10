Copil: „Sper să fie doar începutul”

„Sper să fie doar începutul unui nou drum pentru mine. Un drum pe care mi l-am dorit şi pentru care am muncit atât de mult”, a scris Copil pe contul său de Instagram după finala pierdută în faţa legendarului Roger Federer. „Am trăit fiecare punct din finala în faţa lui Federer şi mă bucur că l-am avut ca adversar. Am învăţat foarte multe din aceasta experienţă. Sunt norocos să am o echipă foarte bună alături de mine, cu ajutorul căreia progresez în fiecare zi. Le mulţumesc tuturor celor care au venit la Basel să mă susţină şi celor care au trăit toate emoţiile în faţa televizorului. Vă mulţumesc pentru miile de mesaje frumoase!”, a mai scris jucătorul născut acum 28 de ani la Arad, ce reprezintă CSM București.

Marius Copil a fost recompensat cu 209.715 euro şi 320 de puncte ATP.