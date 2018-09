Cresc infracțiunile comise cu violență în Arad

Cifrele arată bine și nu prea pentru Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad. Cel puțin pentru primele șase luni ale acestui an, acolo unde au rămas cazuri nerezolvate momentan – intens mediatizate la un moment dat – și aici vom aminti cazul preotului din Hășmaș care s-a împușcat cu o armă care fusese furată de la consulul onorific al Italiei la Arad, oamenii legii nereușind încă să depisteze cine a fost autorul furtului armei, precum și cum a ajuns aceasta la preot.

Datele bilanțului ne-au fost oferite în urma unei cereri înaintate de redacția Jurnal arădean către IPJ Arad. Astfel, am aflat că în Arad, la fel ca în anii trecuți, cel mai mult se fură noaptea. Astfel, 60 la sută din infracțiunile sesizate Poliției au loc după lăsarea întunericului. Trebuie precizat că Aradul nu a fost vreodată un oraș periculos, un oraș în care să nu poți pune liniștit piciorul pe străzi fără să fii furat, iar de la an la an infracțiunile stradale scad, cu puțin, ce-i drept. Și scriem acest lucru după ce, potrivit bilanțului IPJ Arad, „în primele 6 luni ale anului 2018 au fost comise 224 de infracțiuni stradale, față de 226 în aceeași perioadă a anului 2017, sesizate la structurile IPJ Arad (195), la Serviciul Județean de Poliție Transporturi (1) și Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate (28)”.

Din infracțiunile stradale sesizate la IPJ Arad, cele mai multe au fost pe raza municipiului (139), în scădere față de anul precedent (149). Totuși, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în primele șase luni ale lui 2018, au fost înregistrate cu 99 mai multe infracțiuni comise cu violență. Și asta ar trebui să dea de gândit mai marilor IPJ Arad.

Chiar dacă numărul infracțiunilor stradale sesizate au scăzut cu două, potrivit bilanțului Poliției, numărul infracțiunilor comise cu violență a crescut cu 10 la sută, în primele 6 luni ale anului 2018, fiind înregistrate 1.071 fapte, față de 972 în aceeași perioadă a anului trecut, cu 99 mai multe infracțiuni comise cu violență. Pe de altă parte, în același bilanț se menționează că „au mai fost sesizate 13 tâlhării, în scădere cu 21 de fapte față de anul 2017 (- 61,76 la sută), dintre care 6 comise pe stradă, față de 25 de fapte similare în 2017.

Au fost sesizate 1.314 de furturi, în scădere cu 119 fapte (- 8,30 la sută) față de primul semestru al anului 2017”. Furturile reprezintă 65,57 la sută din totalul infracţiunilor contra patrimoniului, 51,69 la sută din infracţiunile judiciare, respectiv 30,28 la sută din totalul infracţiunilor sesizate la nivelul inspectoratului. La nivelul județului Arad, primele 6 luni ale anului 2018 prezintă o scădere cu 2,69 la sută a infracționalității sesizate, fiind înregistrate 4.340 de fapte, față de 4.460 de fapte sesizate în aceeași perioadă a anului 2017.

64 de accidente grave în 6 luni

În ceea ce privește accidentele, în primul semestru al lui 2018, pe raza județului Arad, au avut loc 64 de accidente grave, față de 68 în aceeași perioadă a anului trecut. În urma acestor accidente au rezultat 18 persoane decedate și 70 de persoane rănite grav. Față de anul trecut s-a înregistrat o creștere a numărului de persoane decedate – cu patru mai mult – precum și a celor rănite grav – cu șase mai mult. În perioada analizată, polițiștii rutieri au sancționat 20.458 de participanți la trafic, fiind reținute 2.063 de permise de conducere și 423 de certificate de înmatriculare.

Potrivit bilanțului IPJ Arad, la principalele cauze generatoare de accidente rutiere, pe primul loc se situează nerespectarea regimului legal de viteză, urmat de abaterile pietonilor și conducerea sub influența alcoolului. La infracțiunile privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, s-a înregistrat o creștere cu opt fapte, de la 29 de fapte înregistrate în semestrul I al anului 2017 la 37 în aceeași perioadă a anului 2018, iar în ceea ce privește infracțiunile privind regimul materiilor explozive s-a înregistrat o scădere, de la 22 de infracțiuni în semestrul I 2017 la opt infracțiuni în perioada similară a acestui an.

Şi drogurile

În primele șase luni ale acestui an, Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Arad a confiscat 5.102 pastile de Ecstasy, 13 kilograme de cannabis, 100 grame MDMA, 254 timbre DOB, 38 grame ketamina, 125,64 grame ulei THC și 177 fire cannabis.