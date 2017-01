Cresc șansele de promovare în Liga 1

Se știe despre faptul că inițiatorul proiectului „UTA Bătrâna Doamnă”, Alexandru Meszar a anunțat – de multă vreme – că UTA va forța promovarea exact atunci când Aradul va fi pregătit pentru a avea echipă de primă ligă. Cel mai probabil, se referea la mediul de afaceri, care să se apropie și mai mult de club, dar și de stadion. Momentan, nici unul, nici altul, nu sunt de prima divizie. Rămâne doar contribuția Primăriei, iar o eventuală promovare ar dubla suma, care ar veni din drepturile de televiziune. Însă, ultimele declarații trădează toate cele spuse mai sus, căci același Alexandru Meszar a spus, chiar pe site-ul oficial al clubului, că ar vrea brad de liga I la Crăciunul viitor. Poate, știe ceva mai mult decât noi, are feed-back atât de la constructorii stadionului cât și de la mediul de afaceri.

Iarna, „sfetnic bun”

Iată că, după ce sezonul s-a încheiat, UTA terminând pe locul 2 anul 2016, au apărut și alte noutăți, știri, care trebuie să bucure toată suflarea fotbalistică arădeană.

Cea mai mare lovitură a primit-o Gheorghe Chivorchian. Președintele executiv al celor de la Juventus București a fost condamnat la trei ani și zece luni de închisoare cu executare în „dosarul Politehnica Timișoara”. Chiar dacă, momentan, decizia nu este definitivă, e clar că omul numărul 1 de la liderul clasamentului e într-o mare încurcătură. Pe când începe sezonul, sau chiar în plin campionat, Chivorchian ar putea fi încarcerat, iar Juventus ar avea, sigur, de suferit, căci președintele face toate jocurile. Suntem siguri că vă amintiți de acele penaltyuri gratuite primite de bucureșteni anul trecut.

Nici la FC Brașov situația nu e roză. Deși Gigi Becali a trimis 100.000 euro spre club, banii s-au dus pe datorii. Antrenorul Țălnar vrea jucători, întăriri, dar are nevoie de alți bani. „Steagul” are mari probleme cu insolvența, autoritățile locale stau departe de club, așa că și sub Tâmpa lucrurile sunt complicate.

Liniște, la UTA!

În schimb, UTA are parte de liniște. Salariile sunt la zi, sunt bani pentru cantonament tocmai în Spania (s-a plătit deja la Oliva Nova), iar la club toată lumea vorbește de promovare. Antrenorul Roșu și-a stabilit țintele pentru transferuri, un fundaș și un atacant, așa că lucrurile par destul de clare. Toate acestea ne spun că șansele de a ajunge în prima divizie cresc simțitor, mai ales că promovează primele două locuri, iar al treilea joacă baraj.