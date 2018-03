Cristiano Ronaldo: Mereu spun că sunt cel mai bun, pentru că asta cred şi o dovedesc pe teren

„Mereu spun că sunt cel mai bun, pentru că asta cred şi o dovedesc pe teren”, a explicat Cristiano Ronaldo, citat de Marca.

Ronaldo a ieşit câştigător în ancheta realizată de Federaţia Portugheză de Fotbal, în urma voturilor antrenorilor, fanilor şi ale unui juriu condus de Luis Figo. Atacantul în vârstă de 33 de ani i-a devansat pe mijlocaşul Bernardo Silva, de la Manchester City, şi portarul echipei Sporting Lisabona, Rui Patricio.

„Este un moment grozav de care vreau să mă bucur împreună cu colegii mei. A fost incredibil atât pe plan individual, cât şi colectiv; un an istoric pentru Real Madrid. Cinci trofee într-un an, al cincilea Balon de Aur şi al doilea trofeu FIFA Best Player”, a încheiat Cristiano Ronaldo.

Sursa: Mediafax