Criza gunoaielor în Arad!

Schimbarea operatorului ce colectează deșeurile din Arad a dus la o situație de criză fără recedent în municipiu. Platformele gospodărești din cartiere au ajuns în doar patru zile să fie munți de gunoaie, tomberoanele zac de zile bune pline, fără ca cineva să vină să colecteze deșeurile, iar gunoiul de lângă puţinele tomberoane ridicate zece în continuare pe străzi. De la o zi la alta, Aradul riscă să se transforme într-un imens focar de infecție. Situația ne-a fost semnalată de zeci, sute de cititori, fie telefonic, fie prin intermediul mesajelor electronice, iar autoritățile au început să organizeze ședințe de urgență peste şedinţe de urgenţă.

Garda de mediu s-a pus şi ea în mişcare pe acest subiect, precum şi Direcţia de Sănătate Publică Arad – cea din urmă aplicând o amendă de 2.000 lei. În ceea ce privește, Garda de mediu, aceștia au dat un ultimatum companiei până sâmbătă, 28 aprilie, la ora 16.00 pentru a salubriza întreg orașul.

Miercuri, 25 aprilie, în doar două ore de control, Primăria a sancționat RETIM cu 20.600 lei pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorul de salubrizare.

„Este inadmisibil ce se întâmplă zilele acestea în Arad. Am cerut Direcţiei Generale Poliţia Locală, prin compartimentul de specialitate, să identifice locaţiile unde Retim nu şi-a făcut datoria şi să aplice sancţiuni. Retim-ului vreau să-i tansmit doar atât: să nu ne confunde!” – a declarat primarul miercuri seara Gheorghe Falcă.

În acelaşi context, joi dimineață la Insituția Prefectului s-a constituit un grup de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii.

„Având în vedere modul defectuos în care este gestionată activitatea de salubrizare la nivelul municipiului Arad, respectiv posibilitatea izbucnirii de epidemii, Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea, a emis un ordin prin care s-a constituit Grupul de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de epidemii. Acesta funcționează pe lângă Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Arad, având în componență reprezentanții la vârf ai Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, Direcției Sanitar – Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Serviciului de Ambulanță Județean Arad, ai UPU SMURD Arad, ai Crucii Roșii Române – Filiala Arad, ai Inspectoratului de Poliție al Județului Arad, ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vasile Goldiș al Județului Arad, ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad, respectiv ai Serviciului Român de Informații”, se explică în comunicatul dat presei de către Instituția Prefectului.

„Din păcate, ne confruntăm cu o situație fără precedent, asupra căreia trebuie să ne concentrăm întreaga atenție, fiind vorba de sănătatea populației, lucru care nu poate fi lăsat la voia întâmplării!”, a declarat și prefectul Județului Arad – Florentina Horgea.

Ședință de urgență la Primărie

Tot joi, 26 aprilie, la două zile de la intrarea „în pâine” a operatorului RETIM, a fost convocată și o ședință de urgență la Primărie la care au fost invitaţi şi mai marii RETIM. În urma discuțiilor purtate cu instituțiile arădene și părțile implicate în procesul de colectare a deșeurilor, Dan Pascu, directorul RETIM a făcut următoarele declarații: „După două zile de la începerea colectării se constată în mod evident că sunt niște zone, în special cele de asociații de locatari, unde deșeurile s-au acumulat. E o situație care trebuie rezolvată. Am avut o întâlnire cu autoritățile începând cu Primăria Municipiului Arad, continunând cu DSP cu ADI SGDI Arad. O întâlnire în urma căreia am găsit soluțiile necesare, adică practic se vor aloca mai multe mașini decât era necesar pentru a face față volumului mai mare decât cel estimat de deșeuri. Astfel încât să se revină la normalitate până la 1 mai”. În acest context, Dan Pascu a precizat că, în zilele următoare, muncitorii vor fi mobilizați pe două schimburi și nu se va ține cont de zilele de sărbătoare legală.

Adrian Țolea, directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad – ADI SGDI, a punctat apoi că: „Suntem într-o situație de criză. De obicei când se face transferul de la un operator la altul apar asemenea situații. RETIM are obligația colectării pentru întreaga Zona I – 25 de localități. Se va face o mobilizare generală. Operatorul și-a asumat că va rezolva această situație pentru ca orașul să fie curat în cel mai scurt timp”.

„Să adune gunoiul din oraș”

Viceprimarul Călin Bibarț, a fost însă mai radical, declarând: „Am convocat această ședință cu atât mai mult cu cât noi, Primăria, suntem beneficiari în contract, nu suntem cei ce am încheiat contractul. Dar la fel ca pe toți arădenii, nu contează cine este contractor și cine a câștigat, trebuie doar să fie orașul curat. Cei care au câștigat au o singură misiune: să adune gunoiul din oraș! Nu au decât să își suplimenteze autoutilitarele și oamenii. Au câteva zile să aducă orașul la stadiul în care era, adică curat. Până atunci noi continuăm cu amenzile. Pentru a veni în sprijinul lor am vorbit cu cei de la groapa de gunoi și va fi deschisă până la miezul nopții. Aradul nu e bătaia de joc a nimănui!”.

Distribuirea pubelelor: sistată!

În ceea ce privește distribuirea de pubele, directorul RETIM, Dan Pascu a declarat: „Față de propunerea pe care am avut-o, și anume preluarea de către cetățeni a recipientelor galben și maro de la centrele organizate în oraș, afluxul de cetățeni ne-a adus într-o situație pe care o prevăzusem dar nu am putut să o evităm și anume timpul de așteptare este destul de mare, ba chiar am rămas fără stocuri. Motiv pentru care am decis să oprim momentan distribuția. Îi rugăm să aștepte câteva zile, fără a se crea probleme în colectare. Se vor putea folosi în continuare recipientele existente. Deșeurile vor fi colectate, indiferent de modul în care au fost depozitate”.

În ceea ce privește modul în care se vor distribui pubelele, Adrian Țolea a spus doar că „am putea gândi și o altă formă de organizare a pubelelor, pentru a ajunge cât mai aproape de cetățeni”.

Varianta cerută de primarul Falcă nu a fost, din păcate, confirmată de nici unul dintre cei doi semnatari ai contractului care vizează gunoiul Aradului.

Până când părţile implicate se vor pune cu adevărat de acord să facă treabă în Arad, gunoiul arădenilor va rămâne tot pe străzi.