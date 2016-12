CS Fan rămâne în topul voleiului pe plajă

Apărut în 2012, Clubul Sportiv Fan Arad a fost, încă de la început, unul important în lumea voleiului pe plajă din România, cuerind an de an medalii la „Naţionale”. „Şi în acest an ne-am atins obiectivul, acela de a obţine o medalie cu băieţii, la Campionatele Naţionale. Dacă vom fi şi în 2017 pe podium, ar fi al cincilea an la rând când reuşim acest lucru, fiind până acum nelipsiţi dintre medaliaţi, de când am intrat în competiţii, adică din 2013”, ne-a declarat preşedintele clubului, Ştefan Gog.

CS Fan Arad a cucerit, în acest sezon, argintul naţional al seniorilor, prin perechea formată din Cătălin Lelea şi Moisă Abrudan, cei doi remarcându-se şi pe plan internaţional, cu un loc trei la turneul de la Balaton (Ungaria) şi locul 4 la Balcaniadă. De asemenea, perechea feminină, formată din debutantele Adnana Drăgăniţă şi Norica Talpeş, a ocupat poziţia 7 la „Naţionalele” de la Sibiu. Turneu naţional la Arad „Din punct de vedere organizatoric, pentru anul viitor ne propunem, în luna iulie, să organizăm turneul nostru, Fan Tour, care rămâne unul cuprins în circuitul naţional şi care va aduce puncte în lupta pentru medalii. De asemenea, ne dorim să să încheiem lucrările la cele două terenuri de la baza DJST, care vor găzdui meciuri din cadrul Campionatului Naţional Universitar de volei pe plajă”, adăugă „Pişti” Gog.

Pentru sezonul viitor, o echipă a Fan Arad va fi formată din Cătălin Lelea şi Adrian Holhoş, foşti campioni naţionali, pentru cea secundă fiind mai multe variante. Preşedintele celor de la Fan Arad – fost jucător la echipele arădene CSŞ, Foresta, Constructorul, Strungul şi CFR – are şi un mesaj de final de an pentru iubitorii voleiului şi ai sportului arădean în general: „Le doresc tuturor sărbători fericite, multă sănătate şi să obţină ce îşi propun în noul an!”.