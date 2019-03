Cu ochii pe ce se întâmplă la Cluj

Ultima rundă a sistemului regulat programează două jocuri care captează atenţia. Dacă arădencele pregătite de Bodgan Bulj nu pot avea probleme, în mod normal, în faţa celor de la Phoenix Constanţa – confruntare programată sâmbătă, ora 17, în Sala „Mihai Botez-UAV”, intrarea fiind liberă – , toţi ochii sunt aţintiţi pe duelul dintre U Cluj şi CSM Târgovişte. Suporterii arădeni speră într-un rezultat surpriză, o victorie a clujencelor, pentru ca FCC ICIM să încheie pe locul 4 şi să aibă avantajul unui meci în plus pe teren propriu.

„Sunt multe lucruri, din păcate, care nu au mers aşa cum am fi vrut în acest sezon. Dar, poate aşa a fost să fie. Dacă vă uitaţi în statistici, când porneam cu şansa a doua am obţinut clasări onorante, iar când am fost favoriţi, am cam dezamăgit. Sperăm să ne calificăm între primele patru, indiferent de unde vom disputa un număr mai mare de jocuri contra celor de la CSM Târgovişte, şi de acolo orice se poate întâmpla” – a spus Marcel Urban, preşedintele grupării galben-albastre.