Cu permis de Australia, la plimbare prin Sântana

La solicitarea polițiștilor bărbatul a prezentat un permis de conducere valabil, emis de autoritățile australiene, care însă nu conferă dreptul de a conduce pe teritoriul României. Astfel, pe numele bărbatului a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de conducere fără permis de conducere. Deoarece nu este singurul caz întâlnit de polițiști în ultima perioadă, în care șoferul conduce în baza unui act emis de un stat non UE, IPJ Arad vine cu câteva precizări: „Atragem atenția deținătorilor de permise de conducere emise de state non U.E. că au obligația de a solicita emiterea unui permis de conducere internațional în cazul unei șederi în România pe o perioadă mai mică de 90 de zile. Dacă se depășesc cele 90 de zile, permisul de conducere internațional trebuie preschimbat în permis de conducere românesc sau emis de un stat membru U.E. Același principiu de aplică și cetățenilor români care se deplasează în state non U.E (detalii aici: https://www.acr.ro/permisul-international-de-conducere.html)”.