Dau o avere pe avizele Enel

ZĂBRANI. Un primar arădean ia atitudine faţă de unele taxe impuse de distribuitorul local de energie electrică. Edilul-şef al comunei Zăbrani, Marian Toader, arată că pentru avizele necesare proiectelor pe care administraţia locală le are în derulare plăteşte sume uriaşe în fiecare an. Doar pentru asfaltarea unei străzi de 700 de metri s-a emis o factură de 5.696,98 lei.

„Ca să pot începe (în sfârşit) lucrările de asfaltare a unei străzi în localitatea Chesinţ, în lungime totală de 700 metri, mai am nevoie de un aviz! Avizul Enel, bineînţeles! Pentru ca să-l emită, trebuie să plătesc o taxă în sumă de 5.696,98 lei! Asta, în condiţiile în care Enel, pentru cei peste 3.500 stâlpi pe care îi are în proprietate pe raza UAT Zăbrani, plăteşte drept taxă ZERO LEI! Să nu uităm că Enel este o companie privată (care a blocat şi blochează în continuare o sumedenie de proiecte)”, a scris Toader pe Facebook, unde a postat şi o factură primită de la E-Distribuţie Banat S.A., pentru ca localnicii să afle cum o parte din banii comunei merg pe avizele necesare proiectelor.

Edilul ne-a declarat ulterior că pentru orice lucrare derulată în comună se plătesc sume foarte mari către compania de electricitate: „Dacă am lucrări la drumuri sau trotuare pe marginea cărora există stâlpi de electricitate, nu doar că plătesc sume foarte mari pe avize, dar Enel îmi impune şi anumite lucrări pe cheltuiala mea, cum ar fi dublarea izolatorilor, schimbarea lor sau a unor cabluri de tensiune. Aşa se duc sume foarte mari din buget, pentru că lucrările nu sunt ieftine. E revoltător că aceste taxe pentru avize sunt exagerate, mai ales când avem un PUZ, pentru că ele se calculează în funcţie de valoarea proiectului. La Enel nici nu se aplică legea achiziţiilor publice, ei ţi-au emis factura şi trebuie să plăteşti, altfel rămâi blocat. Noi nu îi putem taxa pentru stâlpii de pe domeniul public al comunei pentru că ei au o lege specială. E corect?”.

700 de metri

În cazul străzii de 700 de metri care urmează să fie asfaltată, lucrările se ridică la suma de 360.000 de lei.