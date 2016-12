De Crăciun: la masa „regilor” din castel

Delicatesele sunt însă mult mai gustoase dacă masa de Crăciun arată ca-n basme, cu farfurii poleite cu aur şi tacâmuri argintii. Cu lumânări alese special pentru această ocazie, de către principesa Margareta şi cu elemente decorative cumpărate încă din luna octombrie, „masa Regală” arată ca-n basme, deși unele produse au fost achiziționate din magazine obișnuite, de la noi din țară. Aranjamentul floral, însă, care a fost creat de către principele Duda, este alcătuit din flori din import. „Florile sunt din Elveția, este un magazin special, acolo, de unde putem să le cumpăram. Soțul meu le-a aranjat, este foarte talentat. Anul trecut nu am folosit florile, dar anul acesta am cerut să fie așa”, a declarat principesa Margareta.

Mâncăruri deosebite

Cu atât de multe aranjamente speciale, masa la care vor sta cei din Familia Regală va fi îmbogăţită și cu mâncăruri deosebite, iar de acest lucru se va ocupa, în primul rând, bucătarul Casei, care va găti curcan, pudding, castane, piftie, varza de Bruxelles și diverse legume. „Am pregatit mâncare tradițională, un platou cu mezeluri, apoi un curcan mare, cu brocoli, conopidă, morcov, păstârnac, niște ardei copt, dar și castane, toate la cuptor. Șapte kilograme are anul acesta curcanul, dar am avut și de 25 de kg. Atunci nu a intrat în cuptor, apoi ne-am construit unul mai mare”, a declarat Viorica Călin, Chef bucătăria Castelului Săvârșin.

Desertul: de la Regina Ana

Pentru desert, în bucătăria Castelului Regal de la Săvârşin, de Crăciun, se va găti o reţetă învăţată de la Regina Ana. „Desertul e un plain pudding cu un sos special, făcut de mine. Alteța sa vine în bucătărie și pregătim împreună. Și regina intra în bucătărie și facea acest sos. Zapaionul e cu galbenuș de ou și cu masala, vin dulce și zahăr brun”, a completat bucătăreasa. În lipsa Regelui, care nu va ajunge nici în acest an la Săvârşin, din cauza problemelor de sănătate, în ziua de Crăciun, la masă vor sta cele două Principese, Margareta si Maria, alături de Principele Radu Duda și de familia fratelui acestuia, Dan Duda.