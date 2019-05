Descinderi la „cel mai mare traficant” din Arad

ARAD. Agitaţie, joi după amiază, pe strada Cocorilor din municipiu. Acolo, într-o clădire în care îşi are sediul şi o fabrică de mobilă, au descins trei dube de mascaţi din cadrul IPJ Arad şi un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad. Pentru moment, informaţiile referitoare la aceste percheziţii sunt vagi, dar sursele noastre spun că vizat ar fi Cosmin Mladin, care este cunoscut drept cel mai mare traficant de ţigări din Arad. În baza unor informaţii, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad ar fi pornit o lucrare proprie, fără să ceară prea mult informaţii altor instituţii de cercetare, lucrare care s-ar fi finalizat, deocamdată, cu aceste percheziţii. Pentru moment, nu putem preciza dacă au fost ridicate sau nu ţigări de contrabandă, ori alte substanţe interzise, dar vom reveni cu amănunte.

Tot pe surse, am aflat că Mladin s-ar fi lăudat că, într-un an de zile, a reuşit să facă trei milioane de euro din traficul de ţigări, dintre care 800.000 ar fi fost „daţi mai departe” pentru a-şi asigura liniştea. Se pare, însă, că nimeni nu îşi poate asigura protecţie totală. Vom reveni cu amănunte, precum şi cu măsurile luate de procuror împotriva suspectului.