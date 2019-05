Dezamăgit că băieții au jucat doar 40 de minute

„Doream să vin în fața dumneavoastră, pentru ultima oară, cu un rezultat pozitiv, în fața unei echipe de tradiție, dar 40 de minute am jucat fotbal, dar după aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Din punctul meu de vedere, am căzut fizic, din minutul 50, știam că s-ar putea întâmpla asta, iar apoi două greșeli individuale a făcut ca scorul să se facă 4-2. A fost un joc în care timp de 40 de minute noi păream echipa care se bate pentru un loc de promovare. Am dat două goluri și am ratat alte șanse de a mai marca, dar apoi – inexplicabil și ireal – s-a întâmplat ce ați văzut. Lumea îmi cerea să fac schimbări, am făcut și schimbări, au intrat copii de pe bancă, dar după minutul 50 am căzut fizic, iar unii jucători chiar se cereau afară, accidentați fiind. Iar greșelile astea individuale văd că persistă și în continuare. Am crezut că după anunțarea noului antrenor se va lua presiunea de pe jucători, să se intre într-o normalitate. Să jucăm pentru oamenii ăștia care ne iubesc, iubesc UTA în continuare, dar noi am făcut-o doar 40 de minute” – a declarat Păcurar.

La rândul său, tehnicianul Petrolului, Gigi Mulțescu a spus: „Anticipam că o să fie un meci greu, UTA a arătat forță pe teren propriu, iar noi avem nevoie de toate punctele. Această presiune ne-a făcut să fim impreciși îm prima repriză, când arădenii au dominat majoritatea timpului, noi răspunzând doar cu câteva contraatacuri sau faze fixe. Sigur, la pauză am reglat mai multe lucruri, tactic în special, apoi am condus jocul și am câștigat just. Am fost echipa care am atacat în proporție de aproape 100%”.