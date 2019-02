Dieter Kaas: „Fiul lui Iovănuț și oameni care au spus că sunt de la SRI Arad au venit la Viena să semnez o înțelegere cu cuprul”

Avocați din Arad trimiși la Viena, polițist din Arad care s-a dat drept ofițer de la SRI, mesaje, presiuni, insistențele fiului lui Iovănuț, totul, spune austriacul, pentru a se semna o înțelegere în cazul celor 411 tone de cupru furate în septembrie de Florin Malița și alți doi bărbați din depozitul firmei Trade Trans Combi – deținută de Dieter Kaas. Ba, mai mult, mult mai mult: propuneri de a transporta țigări de contrabandă. Acestea sunt acuzele lui Dieter Kass. Care este miza? Cine sunt oamenii care au mers la el acasă, în Viena? Ce fel de înțelegere i s-a propus? La aceste întrebări și multe altele Dieter Kaas ne-a răspuns în cadrul unui interviu realizat în locuința sa din Viena, Austria. „Poți scrie tot ce spun. Totul este adevărat”, a spus Kaas. Și exact asta vom face. Vom scrie tot ce ne-a spus, vom prezenta povestea din perspectiva omului de afaceri austriac. Furtul sutelor de tone de cupru a fost un subiect de interes maxim – mass media centrală a preluat și ea subiectul și l-a prezentat. Jurnal arădean și www.aradon.ro au prezentat subiectul și l-au reluat când au fost depistate camioanele, când au fost reținuți cei trei inculpați etc., totul în ideea aflării adevărului. Începem prin a scrie că, încă de la început, nu s-a legat ceva în furtul cuprului.

Da, cuprul a fost găsit, însă „ceva nu s-a legat”. Iar acest „ceva nu se leagă” a dat naștere unor întrebări, teorii, idei. Am aflat că întreaga cantitate de cupru furată este deținută de Dieter Kaas. Acel Dieter Kaas, fugit din România după ce a fost acuzat de pornografie infantilă. Așa că încet, încet am ajuns la Viena, la omul de afaceri austriac, care și-a arătat disponibilitatea de a ne spune ce i s-a întâmplat în cele câteva luni de când a părăsit România și care este, în varianta sa, povestea cuprului. Kaas locuiește la Viena și ne-a spus că a primit multe vizite de la Arad, ultima, în luna ianuarie, din partea a trei bărbați, dintre care doi s-au recomandat a fi de la SRI Arad. Potrivit descrierii lui Kaas, unul dintre pretinșii SRI-iști era „masiv, brunet și cam negricios” – în fapt se pare că este vorba despre un polițist din Arad, reangajat în sistem de câteva luni -, iar celălalt „blonduț și mic de înălțime”. A mai fost un al treilea bărbat care s-a recomandat „Marius” din Brașov – cu precizarea că trăiește în Viena -, dar și o tânără, blondă, care a tradus ce s-a vorbit, ea fiind și traducător autorizat și avocat. Ea și-a prezentat adevărata identitate, ceilalți și le-au însușit, potrivit omului de afaceri.

De la SRI

„Am avut vizite din Arad. Foarte multe, aș putea spune. Ultima dată când am primit o asemenea vizită au venit trei bărbați – doi au spus că sunt de la SRI din România, iar celălalt din Viena – și o tânără traducătoare. Mi-au spus că mă vor ajuta cu condiția să semnez un fel de înțelegere cu un avocat din Arad, în ceea ce privește cuprul ce a fost furat de la mine, că nu sunt daune. A fost amuzant. Și mi-au spus că-mi vor da bani pentru asta, ca să-i ajut pe cei care au furat cuprul, care sunt judecați acum în acest caz. Știu nume. Am tot. Mi-au spus că știu povestea mea, știau nume, detalii și au spus că vor aranja ei, că vor avea grijă, dar trebuie să dau unui avocat – pe care ei urmau să mi-l aducă – o semnătură pe înțelegerea aceea, că dacă fac asta nu voi mai avea probleme. Pentru că, au spus ei, voi avea două noi dosare, unul că am plecat din România, iar celălalt cu cuprul – au spus că eu voi fi condamnat în cazul ăsta, că vor spune că eu am organizat furtul. Și că ar trebui să mă grăbesc să-mi pun semnătura pe actul întocmit de avocatul lor. Am primit o fotografie cu avocatul lor, ca să îl recunosc, și pot spune că acel avocat este de fapt o doamnă blondă care, întâmplător sau nu, este avocatul unuia dintre cei din dosarul cu cuprul. Când am auzit asta, pentru mine a fost clar cine e în spate. De fapt, altcineva e în spate, pentru că cei care au furat cuprul nu sunt cei care au pus la cale totul. Alți oameni au pus la cale planul. Nu am nicio dovadă, dar sunt sigur că oameni din firma mea au colaborat cu ei pentru că le-au dat codul de la sistemul de supraveghere, iar imaginile au fost șterse. Noi am reușit să recuperăm imaginile, pentru că atunci când vrei să ștergi definitiv imagini trebuie să semnezi oficial pentru asta. Am reușit să recuperăm imaginile și asta a fost de mare ajutor pentru noi. Am dovezi. Am mesaje scrise. Fiul lui Iovănuț mi-a trimis mesaje, a venit la Viena să facem o înțelegere în care eu să spun că nu sunt daune. Evident că nu am semnat nimic”, ne-a povestit Dieter Kaas.

Locul unde a avut întâlnirea cu cei de la „SRI Arad”

Propunerea

Omul de afaceri austriac spune că, înainte de a i se fura cuprul din depozitul firmei, i s-a propus să transporte țigări de contrabandă și susține că au fost și martori la acea discuție. „Am fost întrebat în fața avocatului, el este martor, dacă permit să se facă contrabandă cu țigări. Și nu numai țigări, ci și droguri sintetice. Asta a fost înainte de povestea cu cuprul. Adică să transport țigări de contrabandă. Am refuzat categoric. Este adevărat. Poți scrie. După asta, au furat cuprul. Fiul lui Iovănuț m-a întrebat toate astea și a venit și la Viena să-mi spună să semnez că nu sunt daune”, afirmă Dieter Kaas.

Austriacul crede că cele două cazuri în care este implicat – cel în care este acuzat de pornografie infantilă și cel al cuprului furat – sunt cumva conectate. „Ceea ce cred eu este că niște oameni au investit în companii de transport și apoi am venit noi cu sistemul Intermodal și probabil le-am deranjat puțin afacerile. Unul dintre cei care deține o asemenea firmă în Arad m-a contactat și mi-a spus că ar dori să intre și el în afacerea Intermodal, cu această ocazie a luat și un angajat de la noi. Și cred că cele două cazuri în care sunt implicat – cel în care sunt acuzat că aș fi pedofil și cel în care s-a furat cupru din firma mea – sunt cumva conectate, să ne distrugă firma, să preia terminalul. Faptele stau așa: 50 la sută dintre șoferii de camioane au peste 50 de ani, iar în câțiva ani aceștia nu vor mai lucra. Mai e și problema mediului, există o subvenție mare din partea statului în ceea ce privește afacerea asta, Intermodal, și de asemenea, noi suntem ieftini. Și când tu oferi un lucru ieftin, le distrugi lor prețurile. Asta e problema cea mai mare”, a spus omul de afaceri.

Amenințat că va fi omorât

Întrebat de ce a părăsit țara, Dieter Kaas – care a fost trimis în judecată pentru pornografie infantilă – spune că i s-a transmis că va fi omorât. „Am plecat din țară pentru că au venit oameni și mi-au spus că o să fiu omorât în pușcărie. Că o să ajung la pușcărie, că voi lua minimum doi ani și mă vor omorî pentru că voi fi condamnat pentru pedofilie și am șanse foarte mari să mor. Apoi mi-au spus că îmi vor pune droguri în cameră și că vor trimite un control care va găsi drogurile și că voi înfunda pușcăria. A fost prea mult pentru mine. Nu am putut aștepta să fiu omorât. Povestea cu drogurile nu ar fi fost greu de crezut pentru că oamenii legii au spus că le-am dat droguri fetelor”, a povestit Kaas.

Ce spun fetele din dosar

Fetele din dosarul de pornografie infantilă – instrumentat de DIICOT Arad – trăiesc la Viena, în locuința lui Dieter Kaas: „Fetele sunt aici. Puteți vedea și dvs. că sunt bine. Sunt aici din cauza presiunii puse de DIICOT. Puteți să le întrebați ce doriți”. Cele două fete ne-au spus că sunt la Viena din cauza Poliției, că le este teamă să se întoarcă în țară, culmea, din cauza Poliției.

„S-a întâmplat într-o miercuri dimineața. Atunci a venit Poliția, mai exact a venit o fată, Andreea s-a prezentat, cu un bărbat foarte gras, îmbrăcat în civil – că trebuie să merg cu ei să dau o declarație. Din fața casei mele m-au luat. Nu s-au prezentat, mi-au spus doar să-i însoțesc. I-am întrebat despre ce e vorba. Ei au spus că nu știu despre ce e vorba, că ei trebuie doar să mă ducă la declarații. Ne-au ținut de dimineața, până târziu la declarații. Acolo polițiștii au spus că știu tot, tot ce s-a întâmplat, că au poze, că nu are rost să mințim. Apoi au insistat cu procesul, să ne prezentăm la proces oriunde suntem, că dacă nu, ne aduc ei. Avocatul care a venit să ne asiste la declarații mi-a spus să-i cerem bani (lui Kaas – n.r.), că are de unde. Că prima dată am fost martor și acum o să fiu parte vătămată, să cer bani, că are de unde. Avocatul trebuia să stea cu noi la declarații, însă a plecat mai repede că a spus că are ceva client nou. Nu a stat cu mine acolo. M-a lăsat cu procurorul și cu o polițistă. Ei au făcut declarația pe calculator. Noi am semnat. Ei au scris ce au vrut. Așa a fost. Și polițista a spus să cerem bani”, a spus una dintre cele două fete din dosar, care locuiește acum la Viena.

Un milion de euro

Dieter Kass continuă povestea: „Ele nu au vrut să semneze pentru că nu era adevărat. Au fost presate să declare anumite lucruri, să îmi ceară un milion de euro. Avocatul meu de atunci – care a fost același avocat care le-a spus să ceară bani – mi-a transmis că ar trebui să plătesc fata cu un milion de euro. Nu știu unde ajungeau banii pentru că e clar pentru mine că nu ajungeau la ea”. Omul de afaceri austriac spune că a făcut ulterior unele legături, după ce a fost pus sub acuzare în dosarul de pornografie infantilă. Austriacul povestește că „fostul administrator al firmei mele a făcut un al doilea contract de telefonie mobilă, a luat telefoane noi, inclusiv mie. El a transferat datele din telefonul meu vechi în telefonul pe care mi l-a cumpărat și mi-a pus poze nud. Eu am vrut să plec într-o marți la Viena, însă el mi-a spus să aștept până joi că vine și el cu soția. Așa că nu am plecat marți. Am stat, iar miercuri a venit Poliția și m-a luat. Pozele sunt prelucrate. Același administrator a declarat în dosarul cuprului că el bănuiește că eu am pus la cale furtul. Părerea mea e că știa că vine Poliția după mine, așa că m-a ținut în România. El știa. Și Poliția avea pozele dinainte să mă rețină pe mine. Pentru mine e clar cine a fost. M-au băgat la pușcărie ca să fure mai mult”.

A căzut contractul cu Astra Vagoane. Alte afaceri, anulate

La o săptămână după ce omul de afaceri a semnat la Expo, în 2018, un contract de cumpărare a 100 de vagoane de tren, în prima fază, au fost declanșate problemele lui cu legea. În ceea ce privește contractul semnat pentru cumpărarea de vagoane de la Astra Vagoane, Dieter Kass spune că acesta a căzut din cauza dosarului de pornografie infantilă. A cumpărat însă din altă țară vagoanele de care avea nevoie. „Investiția pentru vagoane este în Bulgaria. Am cumpărat de acolo. I-am schimbat pe cei care se aflau la cârma firmei mele de îndată ce am ajuns aici și acum am oameni noi. Am încredere în ei, sunt foarte organizați, iar cuprul furat s-a întors la firmă. Pentru că dacă pierdeam cuprul trebuia să plătesc pentru el mai mult de două milioane de euro, însă în două zile cuprul a fost înapoiat. Mai mult decât atât, cu ei am văzut că afacerea merge și mai bine, iar anul acesta suntem foarte, foarte ocupați, avem multe contracte, multe cargo-uri ajung la noi. Pe scurt, sunt foarte mulțumit de felul în care decurge afacerea.”

La Curtici, în urmă cu 12 ani, Dieter Kaas a înființat Railport Arad și Trade Trans Combi, ambele având o cifră de afaceri totală de aproximativ 6,3 milioane de euro în 2018, iar întreg grupul deținut de omul de afaceri a avut anul trecut o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro. Austriacul ne-a arătat acte conform cărora cei de la Swiss Bank au oprit orice cooperare cu firmele lui, invocând problemelor legale pe care le are în România, retrăgându-și astfel investiția ce urmau să o facă la Curtici. Investiția era estimată între 30 și 50 de milioane de euro. Potrivit lui Kaas, era vorba despre o întreprindere comercială nouă pe care urma să o înființeze, în care asociați erau el și cei de la fondul de investiții elvețian.