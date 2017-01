Diferenţă de valoare între Poli şi Sebiş

Prietenia dintre Ionuţ Popa şi primarul Gheorghe Feieş ne-a oferit, din nou, un meci amical între echipele la care sunt responsabili cei doi, în speţă ACS Poli Timişoara şi Naţional Sebiş. Partida s-a disputat sâmbătă, pe „Bega”, iar câştigătoare a fost echipa gazdă, care a câştigat clar, cu 3-0.

În prima repriză, gazdele au marcat o singură dată, prin Bârnoi, la doar zece minute de la startul partidei. În partea secundă, amfitrionii au mai marcat de două ori, prima dată prin Artean (min. 65) şi Drăghici (min. 70).

Sebişenii, la rândul lor, au avut câteva oportunităţi, prin Săulescu, Velici şi Iuga, însă poarta timişorenilor a rămas intactă.

„A existat o diferenţă de calitate între cele două echipe,dar şi diferenţa de pregătire, vreo zece zile în plus pentru cei de la Poli, din care şi un cantonament. Dar, şi noi ne-am implicat în joc, sunt mulţumit de ceea ce am arătat la doar câteva zile de la reluarea pregătirilor. Am făcut câteva cadouri advesarului în acest meci şi nu am fost destul de concentraţi la finalizare, iar acest lucru s-a văzut pe tabela de marcaj” – spune Călin Cojocaru (foto), manager-antrenor la Naţional Sebiş.

Fişteag (Merşca) – Rosenblum, Stupu, Basic (Moise), Siminic – Săulescu (Ciocan), Avramescu (Samoilă), Mihuţa (Clej), Fuchs (Susan), Iuga – Velici (Tulcan) – au fost jucătorii pe care Naţional Sebiş i-a avut pe terenul sintetic din complexul „Dan Păltinişanu).