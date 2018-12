Dispărut de sub nasul autorităților arădene

Este vorba despre Dieter Kass, omul de afaceri austriac trimis în judecată pentru pornografie infantilă, pe numele căruia a fost instituită măsura controlului judiciar cu interdicția de a părăsi teritoriul României. Doar că omul de afaceri nu se află în… România. Mai mult, autoritățile arădene știu unde se află, deoarece bărbatul a trimis o „înștiințare” oficială către organele de cercetare penală cu motivul pentru care a părăsit România, indicându-le și adresa la care poate fi găsit.

Austriacul a susținut în „scrisoarea” trimisă autorităților că nu are încredere în sistemul judiciar din România, acesta fiind motivul principal pentru care a decis să părăsească țara. Totodată, bărbatul a precizat că a anunțat autoritățile din Austria, țara în care îşi are domiciliul permanent, despre problemele legale pe care le are în România. Autoritățile din Austria au demarat deja procedurile pentru a se edifica în legătură cu situația juridică a cetățeanului austriac. Acesta s-a aflat sub măsura controlului judiciar, iar când nu s-a mai prezentat periodic în fața autorităților arădene – așa cum prevăd unele măsuri ale controlului judiciar – acestea s-au sesizat, însă omul de afaceri se afla deja în Austria.

Potrivit informațiilor pe care le deținem, Dieter Kass ar fi plecat din țară în cursul lunii septembrie.

Urmare a plecării din țară, măsura controlului judiciar a fost înlocuită cu măsura arestului preventiv. Întrebarea care rămâne fără răspuns, cel puțin în momentul de față, este cum a reușit omul de afaceri să părăsească România când pe numele său era instituită o măsură preventivă cu interdicția de a părăsi țara? Faptul că a plecat din România în timp ce îi era interzis acest lucru face obiectul unui alt dosar de cercetare penală deschis pe numele austriacului de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad: trecere frauduloasă a frontierei.

Primul termen în procesul în care omul de afaceri a fost trimis în judecată pentru pornografie infantilă și act sexual cu un minor va avea loc în 10 decembrie la Tribunalul Arad. Dacă autoritățile române nu vor cere extrădarea acestuia, judecata, iar apoi condamnarea se va face, cel mai probabil, în lipsă.

Dosarul, instrumentat de DIICOT

Dosarul de pornografie infantilă și act sexual cu un minor a fost instrumentat de către procurorii DIICOT Arad. În luna mai a acestui an, anchetatorii l-au reținut pe omul de afaceri austriac.

Procurorii DIICOT Arad susțin că acesta plătea până la 5.000 de euro pentru fotografii cu minore dezbrăcate. Potrivit anchetatorilor, omul de afaceri Dieter Kaas a ademenit trei minore din Arad, profitând de situația materială precară a acestora, ca în schimbul unor sume de bani – cuprinse între 200 și 5.000 de euro -, să-i trimită fotografii și clipuri video în ipostaze sexuale explicite. Minorele au vârste cuprinse între 14 și 17 ani. Cetățeanul austriac trimitea banii prin transfer bancar părinților minorelor sau altor persoane majore din anturajul victimelor.

Cetățeanul austriac deține societatea comercială Railport Curtici – cel mai mare terminal intermodal din Europa de Est și totodată una dintre cele mai importante firme din Zona Liberă Curtici. Railport Curtici este un jucător extrem de important pe piața transportului pe cale ferată, având contracte pentru livrare marfă în întreaga Europă.