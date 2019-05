Donaţie pentru maternitatea arădeană

O nouă donaţie din partea organizaţiei „Salvaţi Copiii” pentru maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. De data aceasta, e vorba despre un incubator deschis cu doi conectori și o lampă de fototerapie, ambele în valoare de aproximativ 54.000 de lei. Aparatele se află deja pe Secţia Neonatologie, la prezentarea lor fiind de faţă preşedinta organizaţiei „Salvaţi Copiii”, Gabriela Alexandrescu, dar şi Amalia Năstase, ambasador al Campaniei de Reducere a Mortalității Infantile. „Suntem recunoscători organizaţiei «Salvaţi Copiii»” – a punctat dr. Angelica Filimon, şef de secţie.

„Ţinem aproape”

„Este a doua sau a treia oară când revenim la Arad. Noi am mai donat incubatoare, ecograf, monitor, bilirubinometru… Ţinem aproape de şeful de secţie de aici, doamna Filimon, pentru că ştim că sunt foarte multe naşteri şi foarte multe naşteri premature şi cu copii cu risc care au nevoie de tot suportul de aici. «Salvaţi Copiii» s-a implicat de opt ani în reducerea mortalităţii infantile, în donaţia de echipamente pentru maternităţi, secţii de nou-născuţi, de terapie intensivă. Până la sfârşitul anului 2019 o să donăm 630 de echipamente pentru 99 de maternităţi din toată ţara, în valoare de 5 milioane de euro, pentru 72.000 de nou-născuţi. E un proiect foarte drag şi foarte util pentru că s-a demonstrat că prin investiţii în echipamente, la care am contribuit şi noi, mortalitatea infantilă a scăzut în România de la 11 la mie în 2010 la 6,7 la mie acum. Şi mai avem încă de muncit şi investit pentru că România are o rată a mortalităţii dublă faţă de media Uniunii Europene” – a subliniat Gabriela Alexandrescu.

Ce (nu) avem

Stăm „destul de bine” – potrivit dr. Angelica Filimon – în ceea ce priveşte dotarea actuală a Secţiei Neonatologie a Spitalului Judeţean Arad. „Este loc şi de mai bine dar, faţă de acum câţiva ani, avem monitoare, pulsoximtere, lămpi de fototerapie suficiente, avem 15 incubatoare din care 4 sunt noi (dobândite prin «Salvaţi Copiii» şi prin donaţia unei persoane fizice din Arad, care a dorit să rămână în anonimat), avem bilirubinometru, avem aparat de radiologie nou (primit în toamna anului trecut, cu sprijinul Consiliului Judeţean)” – spune dr. Filimon.

Ce-i lipseşte Secţiei Neonatologie? „Poate ar trebui să ne reînnoim ventilatorul de ventilaţie mecanică. Eu zic că ar fi nevoie de el. L-am pus anul acesta în atenţia conducerii spitalului şi rămâne să vedem cum se va putea rezolva” – conchide şefa Secţiei Neonatologie. JA-D.D.

Cifre

Anul trecut, la maternitatea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad s-au născut 2.600 de copii, din care 220 au fost prematuri. Alţi 12 au fost transferaţi la Timişoara. Mortalitatea infantilă e 6,3 la mie (sub media naţională).