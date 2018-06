Dorin Stanca (PNL): „Credem în valorile creştine în educaţia copiilor noştri„

„Ceea se desprinde din această strategie este o concepţie diferită despre familie şi valorile care guvernează relaţiile dintre părinţi si copii, concepţie straină de spiritul şi valorile poporului nostru. Se urmăreşte eliminarea valorilor creştine care stau la baza relaţiilor de familie, valori ale poporului român legate de viziunea existenţial creştină. Se doreşte ca paradigma crestină a familiei naturale formată din tată, mamă şi copii să nu le mai fie prezentată noilor generaţii ca fiind modelul ideal. Conform acestor guvernanţi, care îşi arogă rolul de instanţă primordială în definirea valorilor unei naţiuni, familia este „o constelaţie de idei, imagini şi terminologii, creată şi recreată permanent de practicile socio-culturale“. „Respectul pentru diversitate“ la care se face referire, de fapt va prezenta ca două alegeri valide de viaţă, fără nici o diferenţă între ele, comportamentul heterosexual şi homosexual.

Nu putem sta nepăsători la perspectiva tragediei apariţiei noilor generaţii de copii debusolaţi de „viziunea” acestui guvern iresponsabil, care e gata să abandoneze valorile existenţial creştine ale poporului nostru. Fericirea copiilor noştri e asigurată de noi ca părinţi, în măsura în care-i îndrumăm pe cărările valorilor creştine dispreţuite de aceşti guvernanţi ca fiind „mentalităţi conservatoare” şi de integritatea şi stabilitatea familiei şi căsătoriei, nu de aceste nefericite intervenţii ale statului în redefinirea familiei. Copiii crescuţi în familii sănătoase din punct de vedere moral se dezvoltă cel mai bine si armonios. Ca şi crestin şi liberal, consider că rolul statului este să sprijine instituţia familiei şi căsătoria, nu să le redefinească, schimbând astfel paradigm creştină care a modelat vieţile noastre. Dupa ce am dezbătut această strategie a guvernului în cadrul grupului de reflecţie al evanghelicilor din PNL Arad, am ajuns la concluzia că trebuie să luptăm pentru valorile creştine ale poporului român aplicate în educaţia copiilor noştri. Trebuie sa luăm atitudine, ţinând cont de responsabilitatea care stă pe umerii noştri faţă de generaţia viitoare”, a declarat Dorin Stanca, vicepreşedinte al Organizaţiei Municipale PNL Arad.