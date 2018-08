Drumarii blochează intrarea în cartierul Via Carmina

Şi-au făcut drum de capul lor, iar acum vor rămâne fără intrare în cartier. Este vorba despre investitorii de la Via Carmina, care au ridicat un cartier de locuinţe între Arad şi Vladimirescu. Numai că au omis un lucru: nu şi-au obţinut avize şi autorizaţii pentru accesul rutier din DN 7 spre cartierul respectiv. Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara a anunţat că drumul de acces spre vilele din Vladimirescu va fi închis total. „Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, prin Secția Drumuri Naționale Arad, montează astăzi parapet elastic marginal pe o porțiune de 30 de metri pe DN 7, km 537+900, în zona Vladimirescu Vest, pentru a restricționa intrarea/ieșirea în drumul național. Accesul rutier la cartierul de locuințe Via Carmina este neamenajat și neautorizat și, de-a lungul timpului, în acest loc au avut loc mai multe accidente rutiere, unele cu victime”, se arată într-un comunicat al DRDP Timişoara.

I-au atenţionat

Potrivit celor transmise de drumari, investitorii din Vladimirescu au fost somaţi de mai multe ori să intre în legalitate. Numai că toate solicitările ar fi rămas fără răspuns. „DRDP Timișoara a solicitat în mai multe rânduri dezvoltatorului imobiliar intrarea în legalitate a accesului rutier în/din DN 7. În data de 27.04.2018, a avut loc o ședință la sediul Primăriei Vladimirescu, la care au participat reprezentanți din partea DRDP Timișoara, SDN Arad, IPJ Arad, Comuna Vladimirescu, Consiliul Județean Arad, IMOTRUST SA, proiectanții IMOTRUST SA, întâlnire la care s-a impus un termen de 30 de zile pentru reglementarea legală a accesului rutier la în/din DN7, în caz contrar luându-se măsura închiderii accesului neautorizat. Având în vedere că toate solicitările DRDP Timișoara către dezvoltatorul imobiliar nu au dus la soluționare, s-a luat măsura închiderii prin montarea de parapet elastic. Menționăm că accesul autorizat din cartierul Via Carmina în/din DN7 se poate face pe strada existentă în intravilanul comunei Vladimirescu”, se mai arată în comunicatul Regionalei de drumuri de la Timişoara.

Vin cu un răspuns

Am contactat şi reprezentanţii dezvoltatorului imobiliar pentru a le cere un punct de vedere. Cei de acolo ne-au spus că pregătesc o comunicare pe care ne-o vor transmite în cursul zilei, moment în care o vom face publică.