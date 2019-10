„Sunt mulțumit de cele trei puncte și de execuțiile lui Romario. Dar, cel puțin după aspectul reprizei secunde, nu meritam nimic în acest meci. Au fost două momente psihologice în acest meci: când a ratat Buhăcianu, în prelungiri, noi trebuind să facem 3-0, dar și primul gol al lor, pentru că – practic – i-am băgat în joc. Sunt nemulțumit de reacția echipei după ce am luat primul gol, deoarece nu am arătat maturitate și am luat și al doilea gol. E clar că nu putem să ne prezentăm așa în viitorul imediat, iar din punct de vedere al mentalității am suferit în repriza a doua. Am avut o discuție aprinsă cu băieții la pauză, le-am spus că trebuie să avem grijă la primul sfert de oră, deoarece 2-0 este un scor periculos, dar știam și că Reșița va forța cu toată echipa să întoarcă rezultatul, ceea ce – din păcate – s-a și întâmplat. Nu a existat întâmpinare la jucătorul care a șutat, la primul gol, iar în minutele următoare nu am știut să gestionăm jocul. Nu am reușit să ținem de minge și nu e prima dată când se întâmplă treaba asta, atunci când adversarul pune presiune. E adevărat, la golul doi a fost un fault nesancționat de arbitru, la Bustea, iar apoi jucătorul lor care a marcat cu capul era în ofsaid. Aceste două greșeli în lanț ale arbitrilor era să ne coste punctele. Asta e, ne bucurăm până la urmă că am reușit să câștigăm cele trei puncte. Una peste alta, sunt mulțumit de rezultat, nu și de joc, mai sunt multe lucruri de pus la punct. Avem șase zile să pregătim meciul următor, să analizăm ce am greșit” – ne-a declarat Laszlo Balint.