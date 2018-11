Elicopter prăbuşit într-o zonă rezidenţială din Istanbul

Mai multe echipe medicale şi de securitate au fost trimise la locul incidentului, produs luni dimineaţă, în districtul Sancaktepe din Istanbul.

Cauza producerii incidentului este momentan necunoscută.

UPDATE: At least four soldiers were killed after a Turkish military helicopter hit the roof of a building and crashed in between apartment blocks in Istanbul’s Sancaktepe neighbourhood https://t.co/MeoeBiRWwp pic.twitter.com/UGTpfjKSya

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 26, 2018