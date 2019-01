Elon Musk, în pregătiri pentru colonizarea planetei Marte. Cum merge construcția navetei Starship

Prototipul vehiculului spațial SpaceX, denumit “Starship”, ar putea fi pregătit să facă prima scurtă excursie în spațiu peste câteva săptămâni, a spus fondatorul companiei și CEO-ul Elon Musk în weekend.

Musk a prezentat și o imagine a vehiculului care va fi testat.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR

— Elon Musk (@elonmusk) 5 ianuarie 2019