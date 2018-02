Enigma salubrităţii la Birchiş

Colectarea deşeurilor a provocat scandal în comuna Birchiş. Oamenii din localitatea de pe Valea Mureşului spun că administraţia locală încasează bani fără a oferi vreun serviciu în schimb. Mai precis, primăria încasează o taxă de salubritate, dar oamenii rămân cu gunoiul în faţa casei, neexistând un serviciu de salubritate în comună. „Anul trecut am plătit 120 de lei taxă de salubritate. Dar în comună nu există serviciu de salubritate. Nu avem tomberoane, nu există autoutilitare care să adune deşeurile. Iar acum mi-e frică că, şi în acest an, voi fi nevoit să plătesc bani pentru salubritate, chiar dacă nu mi se oferă nimic în schimb”, a spus un cititor al ziarului nostru, locuitor al satului Ostrov, din comuna Birchiş. „Acum vreo trei ani de zile au fost construite nişte platforme pentru deşeuri. Dar nu le goleşte nimeni nici pe acestea”, a mai spus cititorul nostru. Contactaţi pe marginea acestei probleme, reprezentanţii administraţiei locale din Birchiş recunosc că nu există tocmai un serviciu de salubrizare, dar oamenii beneficiază de un serviciu.

Viceprimarul comunei Birchiş, Dumitru Predescu, a explicat foarte deschis situaţia… ciudată a salubrităţii din Birchiş.

„De şapte ani de zile aşteptăm master planul judeţean pe deşeuri. Drept urmare, nu am avut licitaţii organizate pentru colectarea şi transportul deşeurilor de la poarta locuitorilor. Cu toate acestea, am încercat să oferim un serviciu de salubritate oamenilor din comună. Aşa că am realizat acele platforme şi am încheiat un contract cu ASA pentru ridicarea gunoiului. Am stabilit o taxă de doi lei pe lună pe persoană. Ar fi 24 de lei pe an pe persoană. Probabil că locuitorul nemulţumit locuieşte cu încă patru persoane în gospodărie, de aceea a plătit 120 de lei pe an. După cum spuneam, oamenii sunt rugaţi să îşi ducă deşeurile pe acele platforme, de unde gunoiul va fi preluat de utilajele societăţii de salubritate”, ne-a explicat viceprimarul Birchişului.

Concluzia este că, şi în acest an, cel puţin în prima parte a lui, locuitorii comunei vor trebui să achite taxa de salubritate încasată de primărie.

Dacă licitaţiile pentru implementarea master planului de gestionare a deşeurilor vor fi finalizate în acest an, situaţia se va schimba, urmând ca gunoiul să fie adunat din poartă în poartă. Până atunci, însă, locuitorii din Birchiş nu au o altă soluţie decât să meargă cu deşeurile la platforme. Iar de acolo poate le va ridica cineva.