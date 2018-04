Estimare pe pasajul de la CET: recepția, în luna iunie

Am efectuat o nouă vizită pe șantierul de la pasajul din zona CET, pentru a vedea stadiul lucrărilor. Am stat de vorbă și cu directorul general al DRDP Timișoara, Cristian Ilie Ispravnic și am aflat că gradul de realizare al obiectivului este, în acest moment, de 85 la sută, dar și că lucrarea ar putea fi finalizată în cursul lunii iunie.

„În aceste zile la lucrarea pentru finalizarea pasajului denivelat pe varianta de ocolire Arad, peste liniile CF Brad – CF Curtici – DJ 709B, se fac săpături pentru rigole, taluzări ale culei spre Lipova, se montează corpurile de iluminat pe stâlpii de pe pasaj, se fac umpluturi la rampe. Totodată, se fac măsurători pentru fundație la parapetul direcțional pe rampe. La această dată, gradul de realizare al obiectivului este de aproximativ 85 la sută. Estimăm că lucrarea va fi finalizată în luna iunie 2018”, a declarat pentru Jurnal Arădean/Aradon, Cristian Ilie Ispravnic, directorul general regional DRDP Timișoara.