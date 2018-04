Falcă îi răspunde lui Căprar în chestiunea stadionului UTA

Acuzațiile lansate de deputatul PSD, Dorel Căprar, la adresa primarului Gheorghe Falcă în ceea ce priveşte blocarea investiției CNI la stadionul UTA, nu au rămas fără răspuns.

Primăria Arad precizează, într-un comunicat de presă, că municipalitatea – şi cu atât mai puţin primarul Gheorghe Falcă – nu are nicio intenţie de a întârzia lucrările la stadion sau de a pune piedici Companiei Naţionale de Investiţii în realizarea lucrărilor pe care s-a angajat să le finanţeze la arena sportivă din Arad, respectiv modernizarea gazonului şi a sistemului de irigare a acestuia ş instalaţia de nocturnă a arenei, investiţii estimate la 2,5 milioane de euro.

Drept dovadă, se mai arată în comunicat, Primăria Municipiului Arad a păstrat în tot acest timp legătura cu responsabilii Companiei Naţionale de Investiţii, informându-i cu privire la stadiul lucrărilor care erau în desfăşurare şi punându-le la dispoziţie încă de acum trei ani de zile toate documentele necesare demarării investiţiilor promise la Arad.

„Cu toate acestea CNI nu are în prezent niciun studiu aprobat. Le reamintesc atât responsabililor agenţiei, cât şi domnului Căprar că nu este nevoie de predarea amplasamentului pentru realizarea unui studiu de fezabilitate sau a unui proiect tehnic. Acestea trebuiau să fie gata demult, ceea ce denotă un dezinteres total faţă de această investiţie. Domnul parlamentar Căprar, în loc să ne acuze de reavoinţă şi jocuri politice, mai bine ar face lobby la Bucureşti pentru finalizarea arenei sportive. Cred că este de prisos să mai menţionez că avem un contract de finanţare semnat din 2016 cu cei de la CNI în valoare de 2,5 milioane de euro. Cu toate acestea, până acum, la Arad, nu a ajuns niciun cent. Constatând lipsa de respect a Guvernului PSD pentru această investiţie, am demarat noi studiul de fezabilitate pentru amenajarea gazonului, a instalaţiei de încălzire şi a celei de irigare. Trebuie spus că până şi consilierii locali PSD au fost de acord cu această iniţiativă, ceea ce dovedeşte lipsa de încredere a acestora faţă de CNI. Se pare că domnul Căprar nu cunoştea acest amănunt. Cum putem avea atunci încredere în veridicitatea afirmaţiilor făcute de domnul parlamentar care nu are nici cea mai vagă idee despre ce se întâmplă în filiala locală a partidului care l-a trimis în Parlament“ – a conchis primarul Gheorghe Falcă.