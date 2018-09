Fără prejudiciu în dosarele lui Lazăr

Omul de afaceri Viorel Lazăr a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzat de faptul că nu ar fi plătit taxe şi impozite în România pentru angajaţii care lucrau în Germania. Încă de acum trei ani, de când procurorii au demarat cercetările în cazul lui, Lazăr ne-a declarat că se simte vânat şi că este nevinovat. Acesta a spus că sediul permanent al companiei sale, care este vizată de procesul privind evaziunea, este în Germania, acolo unde a plătit toate taxele şi impozitele. Astfel, nu era nevoie să plătească alte taxe în România, spune el, pentru că ar fi fost dublu impozitat. Iar, la nivelul Uniunii Europene, există legislaţie specifică dedicată exact prevenirii dublei impozitări. Aşadar, spunea Viorel Lazăr la momentul respectiv, el a respectat legea şi şi-a plătit taxele şi impozitele în ţara în care firma sa avea sediu permanent, respectiv în Germania.

La judecată

Cu toate acestea, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au întocmit un dosar penal şi l-au trimis în judecată pe Lazăr, imputându-i un prejudiciu de peste 36 de milioane de lei. Dosarul a intrat pe rolul Tribunalului Arad, acolo unde se judecă în prezent. Numai că, între timp, aceeaşi instanţă, într-un alt dosar, a decis că nu există prejudiciu creat bugetului de stat de către firma administrată de către Viorel Lazăr. Practic, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au deschis alte două dosare penale pentru comiterea aceleiaşi infracţiuni. Numai că acele dosare au fost clasate, anchetatorii ajungând la decizia că nu există probe care să indice comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi nici probe care să indice vreun prejudiciu, asta contrar celor declarate de către reprezentanţii ANAF, care au calculat un prejudiciu uriaş.

Juriştii ANAF au atacat deciziile procurorilor, însă judecătorii Tribunalului Arad au decis că infracţiunea nu a fost comisă şi nici prejudiciul nu a fost creat. „Dosarul în care am fost trimis în judecată este aproximativ identic cu aceste dosare în care nu am fost trimis în judecată pentru motivul că infracţiunea şi prejudiciul nu există. Exact aceleaşi probe au fost administrate în toate dosarele. Unul a ajuns în instanţă, alte două nu. Reiterez faptul că nu am comis nicio evaziune fiscală şi că am plătit taxe şi impozite în Germania, acolo unde se află sediul permanent al societăţii pe care o administrez”, a precizat Viorel Lazăr.

Pe rol

Chiar dacă a scăpat de două dosare penale, Viorel Lazăr are în continuare un proces care a intrat pe fond şi se judecă. „Nu cred că voi avea probleme nici cu acest dosar. Ştiu că nu am făcut nimic, am dovezi în acest sens”, a mai spus omul de afaceri.