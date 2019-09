FARAD6, cu filme și invitați: programul celor 5 zile

Ediția a șasea a FARAD va aduce în orașul nostru, pe lângă filme noi, și invitați importanți. Festivalul va fi deschis miercuri, 2 octombrie, de la ora 19:30, cu pelicula Lumea de la picioarele tale, film regizat de Jeremy Workman și lansat în 2018. A doua zi începe devreme, la ora 9, la Cinematograful Grădiște. „Guvernul copiilor” îi așteaptă pe cei mici în fața ecranelor, cu o sută de răspunsuri la o singură întrebare: „Cum ar putea arăta România peste o sută de ani dacă ar fi condusă de copii?”. Același film va fi proiectat și pe 4 octombrie, de la ora 12, la Cinematograful Gai, iar pe 5 octombrie, de la ora 10, se va întoarce pe ecranul din Grădiște. Revenind la ziua de 3 octombrie, aceasta va continua la ora 18:15 cu Monrovia, Indiana, film regizat de Frederick Wiseman în 2018. Seara se va încheia cu Orașul ascuns, film ce va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul peliculei, spaniolul Victor Moreno.

„Colectiv”, pe ecran

Calendarul zilei de 4 octombrie aduce la fARAD, de la ora 17, o proiecție specială dedicată persoanelor cu deficiențe de vedere: Timebox. Filmul va fi urmat de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizoarea peliculei, românca Nora Agapi. Două ore mai târziu, de la 19, pe ecranul de la Arta va rula documentarul cutremurător Colectiv, regizat de Alexander Nanau și prezentat deja în marile festivaluri europene. La discuții cu publicul, după proiecție, vor sta regizorul Mihai Grecea, rănit în incendiul de la Colectiv, și jurnalistul Cătălin Tolontan. Ziua se încheie de la ora 21:30 cu Mica Moscovă, în regia lui Grimur Hakonarson (Islanda) și scurtmetrajul Bigger Than Life, în regia lui Adnan Softic (Macedonia de nord-Germania-Italia).

Invitat din China

Sâmbăta este deschisă de la ora 15:30 de Braguino, în regia francezului Clement Cogitore, urmat de scurtmetrajul Înaintea zborului, regizat de Laurence Bonvin (Elveția). De la ora 17, pe ecranul de la Arta va rula Hamada, o coproducție Suedia-Germania-Norvegia, regizată de Ely Dominguez Seren, iar de la ora 18:45, la Arta va fi proiectat documentarul „O lume în continuă mișcare”, coproducție SUA-Corea de sud-Hong Kong regizată de Bo Wang și Pan Lu. La discuții cu publicul va sta, după proiecție, regizorul chinez Bo Wang. Ziua se încheie cu proiecția peliculei „System K”, de la ora 21:30.

Ultima zi

Duminică, pe 6 octombrie, va avea loc o nouă proiecție specială, una de arhivă. „Mur-Murale”, peliculă din 1980, va rula pe ecranul de la Arta începând cu ora 15. De la 17, tot la Arta vor rula „Piazza Vittorio”, în regia lui Abel Ferrara, respectiv scurtmetrajul „Sabaudia”, regizat de Lotte Schreiber. Ultima proiecție din cadrul Festivalului de Film Documentar fARAD, ediția a șasea, va avea loc la Arta de la ora 19. Va rula pelicula „Havana de la înălțime”, ce va fi urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul filmului, Pedro Ruiz. Proiecțiile fARAD vor fi completate, ca în fiecare an, de proiectele adiacente Festivalului: tradiționalul Laborator fARAD dedicat tinerilor documentariști, proiecte dedicate copiilor sau conferințe și dezbateri, menite să regenereze comunitatea locală de cinefili și să ofere noi oportunități de colaborare profesională.

Tema ediției a șasea

Aflat la a șasea ediție, Festivalul de Film Documentar fARAD propune, an de an, o temă diferită. Anul acesta, selecția realizată de noul director artistic, grecul Dimitris Kerkinos, are în centrul atenției „Harta și Teritoriile”. „Ediția fARAD din acest an propune o selecție provocatoare de documentare care, pornind de la tematica orașului, explorează cinematografic noțiunile de spațiu și teritoriu geografic”, notează Dimitris Kerkinos, directorul artistic al festivalului. Spre deosebire de anul trecut, la ediția de anul acesta, intrarea va fi gratuită la toate evenimentele.