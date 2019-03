„Fazi”, arestat în Italia pentru furtul bicicletelor de peste 620.000 de euro

Fazekaș Ștefan zis „Fazi” se sustrăgea unui mandat de executare a unei pedepse cu închisoare de 3 ani și 8 luni pentru furt calificat în Belgia, cu un prejudiciu de peste 620.000 de euro. Pe numele lui Fazi a fost emis un mandat european de arestare și era căutat după ce Curtea de Apel Timișoara l-a condamnat definitiv la închisoare pentru furtul a 371 de biciclete dintr-un depozit din Belgia. Fazi a fost pus sub acuzare într-un dosar instrumentat de DIICOT Arad în anul 2015. Alături de mai multe persoane, Ștefan Fazekaș a fost condamnat la închisoare cu executare pentru furtul a 371 de biciclete în valoare de peste 620.000 de euro dintr-un depozit din Belgia. Furtul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 martie 2015. La exact patru ani după furt, Fazi a fost prins și își va executa pedeapsa. Ștefan Fazekaș a fost prins de autoritățile italiene în orașul Verona după ce polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Arad au furnizat informații omologilor italieni despre locația în care se afla acesta.

În furtul celor 371 de biciclete au fost implicate mai multe persoane. O parte dintre bunurile furate din depozitul din Belgia au fost vândute în Italia, iar restul de biciclete rămase, 235 de bucăți, au fost aduse în România pentru a fi valorificate. Acest lucru nu s-a mai întâmplat deoarece au intrat pe fir oamenii legii. Lotul Fazi a fost trimis în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat și complicitate la furt calificat. În primă instanță, în luna aprilie 2016, Tribunalul Arad a decis următoarele pedepse pentru cei din grupare: Fazekaş Ştefan – 4 ani de închisoare cu executare; Spătar Ovidiu Sergiu – 4 ani de închisoare cu executare; Tătar Pavel – 5 ani de închisoare cu executare, Martinovici Valentin Emil – 4 ani de închisoare cu executare; Barna Marius Lucian – 7 ani de închisoare cu executare; Miron Constantin a fost condamnat la 4 ani de închisoare; Şteţ Vasile – 4 ani de închisoare cu executare; Toth Mihai Adrian – 3 ani de închisoare cu suspendare; Baciu Bogdan Petru – 3 ani de închisoare cu suspendare; Costea Flavius Traian – 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

Pedepse reduse la Curtea de Apel Timișoara

Hotărârea Tribunalului Arad nu a fost definitivă, astfel că soluția a fost atacată la Curtea de Apel Timișoara. Instanța de aici a decis, în apel, în luna octombrie 2017, să reducă toate pedepsele aplicate de Tribunalul Arad și să-l achite pe unul din inculpați. Astfel, Fazekaș Ștefan a primit, în urma apelului, 3 ani şi 8 luni închisoare, în timp ce restul grupării a primit următoarele pedepse: Spătar Ovidiu Sergiu – 2 ani şi 6 luni închisoare; Tătar Pavel – 2 ani şi 6 luni închisoare; Martinovici Valentin Emil – 2 ani şi 6 luni închisoare; Barna Marius Lucian – 2 ani şi 6 luni închisoare; totodată, instanța a luat în acest caz decizia de a revoca suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 37 din 27 ianuarie 2010 pronunţată de Tribunalul Arad în dosar nr. 6538/108/2006, definitivă prin decizia penală nr. 321 din 29 ianuarie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a dispus executarea acestei pedepse pe lângă pedeapsa aplicată prin prezenta decizie, Barna Marius Lucian urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 6 luni închisoare; Miron Constantin – 2 ani şi 6 luni închisoare; Şteţ Vasile – 2 ani, dispunâmdu-se suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, fiind stabilit un termen de supraveghere de 3 ani; Toth Mihai Adrian – 2 ani închisoare cu suspendare, stabilindu-se un termen de supraveghere de 3 ani; Baciu Bogdan Petru – 2 ani închisoare cu suspendare și un termen de supraveghere de 3 ani. El va fi adus în țară – sub escortă – pentru a-și executa pedeapsa.

Achitare

În ceea ce-l privește pe Costea Flavius Traian, Curtea de Apel Timișoara a decis achitarea lui pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup organizat şi complicitate la furt calificat și a respins acţiunea civilă formulată împotriva lui, instanța înlăturând din sentinţă dispoziţiile privind instituirea sechestrului asigurător şi popririi asigurătorii asupra tuturor bunurilor şi conturilor lui.

Totodată, judecătorii au decis obligarea în solidar a inculpaţilor Fazekaş Ştefan, Spătar Ovidiu Sergiu, Tătar Pavel, Martinovici Valentin Emil, Miron Constantin, Barna Marius Lucian, Şteţ Vasile, Toth Mihai Adrian, Baciu Bogdan Petru, la plata sumei de 33.000 euro, către partea civilă societatea de asigurare Allianz Suisse Versicherungs AG, asigurător de bunuri al Scott Sport SA şi SSG Europe Distribution Center SA, prin mandatar Alliantz – Ţiriac Asigurări SA.